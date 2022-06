Amerikaanse supercomputer breekt snelheidsrecord

Met de komst van Frontier gaat de race om de snelste supercomputer te bouwen een nieuwe etappe in.

In Amerika moet alles groter zijn, inclusief de computers. Zo bouwde de afdeling energie van het Oak Ridge National Laboratory in Tennessee de Frontier-supercomputer. Die is niet zomaar snel; hij is de snelste in de hele wereld.

Lees ook:

Exaschaal

Uit tests bleek dat Frontier de eerste computer is die de zogeheten exaschaal doorbreekt. Dat houdt in dat hij meer dan een triljoen (1.000.000.000.000.000.000) berekeningen per seconde kan uitvoeren. Deze barrière werd eigenlijk al in 2020 verbroken door onderzoekers aan Stanford University met het [email protected] project, waarin enorme opdrachten verdeeld werden over computers bij mensen thuis. Maar Frontier is de eerste machine die dit getal in zijn eentje bereikt. De makers zeggen zelfs dat hij in theorie nog twee keer zo snel zou kunnen werken.

Al is het de praktijk die telt, toch is de snelheid heel indrukwekkend. Volgens de TOP500, een lijst die elk halfjaar de snelste supercomputers ten opzichte van elkaar afmeet, is Frontier de snelste ooit. Daarmee onttroont hij de Japanse Fugaku, die ‘maar’ 415 biljard (415.000.000.000.000.000) berekeningen per seconde uitvoert. Hiermee slaat Oak Ridge terug. Hun Summit werd twee jaar geleden namelijk verslagen door de Japanners.

Mijlpaal

Met deze enorme snelheid kan de computer heel gedetailleerde simulaties maken. Zo kan Frontier supernova’s, atomen en het klimaat gaan onderzoeken. Ook kan hij helpen bij het ontwikkelen van nieuwe medicijnen.

De recordsnelheid is een belangrijke mijlpaal, maar dat wil niet zeggen dat de race naar de snelste supercomputer voorbij is. Fugaku stond slechts twee jaar op nummer één voordat hij werd ingehaald. Het is dus een kwestie van tijd tot ook Frontier naar de tweede plaats (of verder) zakt.

Bronnen: Oak Ridge National Laboratory, TOP500, ScienceAlert

Beeld: Carlos Jones/ORNL, U. S. Dept. Of Energy