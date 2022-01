Gaat nieuwe supercomputer snelheidsrecord breken?

Meta (het moederbedrijf van Facebook, Instagram en WhatsApp) heeft onlangs een nieuwe supercomputer onthuld. Maak kennis met AI Research SuperCluster.

Computers worden steeds sneller, krachtiger en slimmer. We openen webpagina’s en applicaties in een vloek en een zucht. Maar vergeleken met supercomputers zijn onze persoonlijke lap- en desktoppen slome slakken. Sinds 2020 werkt Meta – voorheen bekend als Facebook – aan AI Research SuperCluster (RSC). En dit systeem zou aan het einde van het jaar de snelste supercomputer worden.

Metaverse

RSC moet Meta helpen bij het bouwen van nieuwe en betere AI-modellen die onder meer kunnen leren van triljoenen voorbeelden, werken in honderden verschillende talen, en naadloos samen tekst, afbeeldingen en video’s analyseren. Met deze vaardigheden kunnen de kunstmatig intelligente modellen schadelijke content of fake news herkennen op de platforms van Meta.

Ook zou deze supercomputer de benodigde rekenkracht krijgen om de Metaverse mogelijk te maken. Dit is een door Mark Zuckerberg bedacht virtual reality-universum waar verschillende gebruikers elkaar kunnen ontmoeten. Door een speciale VR-bril op te zetten kun je vervolgens levensecht met andere spelers afspreken, concerten bijwonen en spelletjes spelen. Vorig jaar schreven we hier al uitgebreid over.

Spekkies

Als het aan Meta ligt, is de supercomputer komende zomer gereed. Hierbij werkt het bedrijf samen met Nvidia, die grafische processoren levert die het hart vormen van RSC. Voor de mensen die geïnteresseerd zijn in de specs: het huidige systeem bestaat uit 760 Nvidia DGX A100-systemen met meer dan 6000 gpu’s en 46 petabytes aan cache-opslag. In de definitieve versie moet een exabyte aan geheugenopslag zitten en 16.000 gpu’s. Ter vergelijking: de supercomputer van Microsoft bevat 10.000 gpu’s.

De definitieve versie, zo zegt Meta, moet een stuk sneller zijn dan de Japanse Fugaku. Deze supercomputer prijkt bovenaan de top 100 met een snelheid van 415 petaflops. Met andere woorden: Fugaku voert maar liefst 415 biljard berekeningen per seconde uit. Maar hierbij moet worden opgemerkt dat RSC nog niet is getest met dezelfde processen als de Japanse kampioen. Dus of deze supercomputer echt het snelheidsrecord gaat breken, valt nog te bezien. De verwachtingen zijn in ieder geval hooggespannen.

