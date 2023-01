Apparaatje beslist of je LOL mag versturen

Als je niet daadwerkelijk hardop lacht, verandert het doosje de drie letters LOL in een andere tekst.

Naast het tikken van ‘hahaha’ zijn er andere manieren om je chatpartner te laten weten dat je zijn berichtje grappig vindt. Wat dacht je van ROFL wat staat voor rolling on the floor laughing. Of het wat minder hysterische LOL, de afkorting van laughing out loud.

Technoloog en online maker Brian Moore is van mening dat je ook écht hardop moet lachen voordat je LOL mag versturen. En daarom heeft hij de LOL Verifier in het leven geroepen, een klein zwart ge-3D-print doosje dat beslist of je de drie letters mag versturen of niet.

Lees ook:

That’s funny

Het apparaatje werkt met een kunstmatig intelligent systeem dat heeft geleerd hoe een lach klinkt. Hiertoe liet Moore het systeem honderden opnames van zijn eigen lach horen. Verder bestaat de LOL Verifier uit een chip waarin een microfoontje is verwerkt, en een USB-poort waardoor een kabel het apparaat met een laptop kan verbinden.

Wat er gebeurt als je LOL probeert te versturen, maar je lacht niet hardop? Dan verandert het zwarte doosje de tekst in That’s funny of Ha. Hoort het apparaat wel gelach dan krijg je permissie om de drie letters naar je chatpartner te verzenden.

I made this thing called LOL Verifier: a device that only lets you type lol if you’ve actually laughed out loud pic.twitter.com/Gsc63yGEm0 — Brian Moore (@lanewinfield) January 3, 2023

Kont eraf

Moore haalde in het verleden overigens meer van dit soort high-tech geintjes uit. Zo ontwikkelde hij een digitaal prijskaartje voor aan je sneaker dat aangeeft hoeveel de schoen nog waard is, én een tool die notificaties laat horen als je in een meeting zit. Door deze laatste busy simulator zouden je collega’s denken dat je het superdruk hebt.

Aan het eind van het bovenstaande filmpje hint de online maker er trouwens voor de grap nog op dat hij een apparaatje gaat maken dat detecteert of je daadwerkelijk je kont eraf lacht als je LMAO (laughing my ass off) wilt versturen. That’s funny!

Bronnen: IFL Science, VICE