Wat is het verschil tussen bluetooth en wifi?

Jacob Vermeulen stelt een vraag over iets waar je niet zo snel bij stilstaat. Er zijn de nodige overeenkomsten tussen bluetooth en wifi. Beide zijn draadloze verbindingen en ze zijn allebei bedoeld om apparaten digitaal aan elkaar te knopen. de twee technieken werden rond het begin van de jaren negentig bedacht. En beide hebben een Nederlands tintje.

Bluetooth werd ontwikkeld door het Zweedse bedrijf Ericsson, dat een manier zocht om koptelefoons draadloos met een computer te kunnen verbinden. (Met als Nederlands tintje de elektrotechnicus Jaap Haartsen, die de technologie erachter ontwikkelde.)

Wifi werd geboren binnen het Amerikaanse bedrijf NCR Corporation/AT&T. NCR staat voor National Cash Register en wifi was dan ook bedoeld om kassa’s draadloos met het internet te kunnen verbinden. (Nederlands tintje: de vestiging waar wifi ontsproot, stond in Nieuwegein.)

Technische verschillen

Ook de techniek van beide soorten verbinding verschilt. Zo wordt wifi vooral gebruikt om apparaten. met het internet te verbinden, en bluetooth alleen om apparaten digitaal met elkaar te linken. Wifi doet dat door het internetsignaal van het modem op te pakken en om te zetten in een radiosignaal. Vervolgens ontvangen wifi-apparaten dat radiosignaal en zetten het weer om in een internetsignaal. En hey presto, er is draadloos internet.

Bluetooth is een radioverbinding in grofweg hetzelfde frequentiegebied als wifi. Die verbinding werkt point to multipoint: een bluetoothbron kan, door een netwerkje op te bouwen, acht verschillende apparaten aansturen en een verbinding onderhouden met 127 (waarvan er dan 119 als het ware in de wacht staan). Wifi kan er veel meer aan, is sneller, en heeft bovendien een veel groter bereik van rond de 100 meter. Bluetooth houdt het (onversterkt) na een meter of 10 wel voor gezien. Het grote voordeel is dat bluetooth door het beperkte vermogen veel minder stroom verbruikt, wat de techniek geschikt maakt voor kleinere apparaten.

Deze vraag kon je vinden in KIJK Zomernummer 2022.

Deze vraag kon je vinden in KIJK Zomernummer 2022.



Tekst: André Kesseler

Beeld: MOMO/Digital Vision/Getty Images