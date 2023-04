BAE Systems verdubbelt bereik van artilleriegranaat

In samenwerking met het Amerikaanse leger heeft het Britse defensiebedrijf BAE Systems met succes een projectiel afgevuurd op een doel 110 kilometer verderop.

Er wordt altijd en overal gezocht naar steeds nieuwere en betere wapensystemen. Maar door de oorlog in Oekraïne krijgen voornamelijk rakettechnologieën en artilleriesystemen meer aandacht. In een persbericht heeft het Britse BAE Systems – een multinational op het gebied van defensie, veiligheid en luchtvaart – laten weten dat het onlangs een artilleriegranaat heeft getest dat een dubbel zo groot bereik heeft als bestaande systemen.

110 kilometer

De artilleriegranaat heet Sub-Caliber Artillery Long-Range Projectile with Enhanced Lethality. Het projectiel kan zowel stilstaande als bewegende doelen bestoken op afstanden van meer dan 110 kilometer met een standaard 155 mm-kanon. De enorme precisie van het wapen moet zorgen voor one shot, one kill. Dat wil zeggen dat de artillerie-eenheid een doel met één schot uitschakelt, zodat het geschut zich kan verplaatsen voordat de vijand de kans krijgt om een tegenaanval in te zetten.

De recente test, die is uitgevoerd in opdracht van het Amerikaanse leger, is een belangrijke mijlpaal voor zowel BAE Systems als defensie. Sinds de Russen Oekraïne ruim een jaar geleden zijn binnengevallen, is er onder NAVO-landen een ware golf van wapenaankopen gaande. De Amerikanen hadden vrijwel geen 155 mm-artilleriegranaten meer in voorraad. Daarom heeft het ministerie van Defensie opdracht gegeven de productie van dit type munitie de komende vijf jaar te verzesvoudigen.

BAE Systems vuurt het Sub-Caliber Artillery Long-Range-projectiel af. © BAE Systems

Munitie verzesvoudigd

Over het projectiel zelf wil BAE Systems overigens nog niet veel kwijt. Wat we wel weten, is dat het wordt afgeschoten met behulp van een sabot (een soort beschermende huls die wegvalt als het projectiel net uit de loop is).

Dat is op zich niet nieuw. Wel heel bijzonder is dat er in de artilleriegranaat een geleidingssysteem zit waarmee die zichzelf naar het doel kan geleiden. Bovendien is er elektronica aan boord die vijandelijke stoorzenders (jammers) buitenspel zet. Dat is een prestatie, want de systemen moeten bestand zijn tegen de 15.500 g die het projectiel tijdens de ‘lancering’ te verduren krijgt.

Bronnen: BAE Systems, New Atlas

Beeld: BAE Systems