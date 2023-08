Bijzonder kiekje: de eerste camera zonder lens

Geen duim meer voor de lens of wazige foto’s doordat je teveel beweegt. Deze nieuwe camera creëert afbeeldingen met behulp van kunstmatige intelligentie.

Een camera zonder lens. Dat lijkt in eerste instantie een nutteloos apparaat, maar de in Nederland wonende Deens-Duitse ontwerper Bjørn Karmann ontwikkelde er in zijn vrije tijd toch een. Zijn Paragraphica weet op basis van je exacte locatie, beschikbare online data, en kunstmatige intelligentie (AI) een afbeelding te vormen. Karmann wil met zijn kunstproject een nieuwe blik werpen op de toekomst van fotografie en kunstmatige intelligentie.

Lees ook:

Kunstmatige plaatjes

De Paragraphica is een fascinerend apparaat, maar een groepsfoto in het park kun je er niet mee maken. Hij werkt namelijk net wat anders dan gebruikelijke camera’s en heeft dus geen lens om het beeld mee vast te leggen.

De camera weet in plaats daarvan via gps precies waar je je bevindt en maakt gebruik van het internet om de precieze tijd, temperatuur en weersomstandigheden te bepalen. Daarna verzamelt het apparaat alle informatie die online over je locatie te vinden is. Het vergelijkt andere foto’s die ongeveer bij dezelfde plek zijn gemaakt en zoekt of er in die straat een barretje, kapsalon of sportschool zit.

Vervolgens wordt al deze informatie gecombineerd om met behulp van kunstmatige intelligentie een zo accuraat mogelijke foto te vormen van jouw uitzicht. Het resultaat is dus geen exacte replica van dat beeld en je kunt ook geen selfie maken.

Links staat Bjørn Karmann met zijn camera, in het midden de verzamelde informatie door de camera en recht de door AI gegeneerde afbeelding.

De Paragraphica heeft drie aanpasbare knoppen. Daarmee kun je de grootte van het gebied instellen waarvoor de camera zoekt naar informatie online, de hoeveelheid beeldruis aanpassen, en bepalen hoe streng de AI de beschikbare informatie moet volgen of dat hij zelf informatie mag aanvullen.

Stermol

Karmann kreeg zijn inspiratie van de blinde stermol die model stond voor de Paragraphica. Beeld: gordonramsaysubmissions, CC BY 2.0.

Hoe Karmann aan dit idee kwam? Hij werd geïnspireerd door de stermol. Deze vreemd uitziende mol is zo goed als blind en heeft voorop zijn snuit een tastorgaan met 22 tentakels die wat weg hebben van een octopus. Met behulp van deze bijzondere tentakels met duizenden tastreceptoren is het dier toch in staat een goed beeld te vormen van zijn omgeving. Karmann kreeg hierdoor het idee om een ‘blinde’ camera te maken. Als eerbetoon heeft hij de camera afgemaakt met een stervormige ‘snuit’.

Te koop?

Momenteel praat Karmann met verschillende kunstgaleries die de Paragraphica willen tentoonstellen om discussies over AI en fotografie aan te wakkeren. Er zijn ook commerciële bedrijven geïnteresseerd in zijn camera en willen die daadwerkelijk in productie nemen. De ontwerper is daar nog over in gesprek.

Bron: Paragraphica

Beeld: Bjørn Karmann, Ken Catania