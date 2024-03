Van losse vliegtuigbanden tot diefstal en van slapende piloten tot diarree. Vijf bizarre en recente incidenten in de luchtvaart.

Iedere dag vertrekken er zo’n honderdduizend vliegtuigen. En dat gaat eigenlijk altijd goed. Maar bij zo’n groot aantal vluchten kun je er vergif op innemen dat er soms toch iets fout gaat. KIJK somt vijf wel erg opmerkelijke incidenten op.

1. Het regent vliegtuigbanden

Op donderdag 7 maart (2024) vertrok een Boeing 777 van United Airlines vanuit San Francisco op weg naar Japan, maar moest onverwachts een noodlanding maken in Los Angeles. In een video is te zien hoe het vliegtuig – met 249 inzittenden – enkele seconden na het opstijgen een van de zes banden van het linkerlandingsgestel verliest.

Op Los Angeles Airport stond de brandweer voor de zekerheid klaar, maar de landing verliep zonder problemen. Volgens United Airlines zijn Boeing 777s ontworpen om veilig te landen met ontbrekende of beschadigde banden.

De losgeraakte band belandde op een personeelsparkeerplaats van San Francisco International Airport. Daar verbrijzelde de band een achterruit van een auto, ook andere auto’s liepen schade op. Volgens de luchthaven raakte daarbij niemand gewond.

Hoe de band kon losraken wordt nog onderzocht.

United Airlines Boeing 777-200 (N226UA, built 2001) lost the aft inner wheel on the left maingear moments after getting airborne from runway 28L at San Francisco-Intl AP (KSFO), CA. The wheel fell into a parking lot demolishing a parked car. No one on the ground was injured.… pic.twitter.com/xflQzYhxuX — JACDEC (@JacdecNew) March 8, 2024



2. Slaapschandaal

Op een rustige vlucht is het niet ongebruikelijk dat een van de twee piloten – met toestemming van de ander – een dutje doet in de cockpit. De copiloot moet dan uiteraard wel wakker blijven, maar bij een vlucht van de Indonesische luchtvaartmaatschappij Batik Air ging dat op 25 januari 2024 mis.

De Airbus 320 – met 153 passagiers en zes bemanningsleden – was op weg van Kendari op het eiland Sulawesi naar de hoofdstad Jakarta, een vlucht van zo’n tweeënhalf uur. Een half uur na vertrek vroeg de gezagvoerder aan de second-in-command of hij even kon rusten. Hij ging akkoord, maar viel even later zelf ook in slaap. 28 minuten lang reageerden ze allebei niet op communicatie van verkeersleiders aan de grond.

Uiteindelijk schrok de gezagvoerder wakker. Het toestel was op de automatische piloot doorgevlogen, maar wel uit koers geraakt. De piloten konden dit corrigeren en arriveerden zonder verdere problemen in Jakarta.

Volgens een rapport van de National Transportation Safety Committee (KNKT) in Jakarta was de second-in-command net vader van een tweeling geworden en had daardoor slechts 30 minuten geslapen voor de vlucht. Toch waren beide piloten voor de vlucht fit bevonden om te vliegen.

3. Missende bouten

Begin dit jaar moest een passagiersvliegtuig van Alaska Airlines een noodlanding maken nadat een stuk van de romp van het toestel wegvloog. De Boeing 737 Max 9 was net 7 minuten in de lucht en vloog op 4,8 kilometer hoogte. Binnen 20 minuten kon het vliegtuig veilig landen op Portland International Airport, geen van de 171 passagiers en 6 bemanningsleden raakte ernstig gewond. Door het snelle drukverlies in de cabine vielen wel de zuurstofmaskers van het plafond.

Het deel van de romp dat wegvloog was een zogenoemde door plug, een constructie die is geïnstalleerd ter vervanging van een optionele nooduitgang (voor de stoelindeling die Alaska Airlines gebruikt is die nooduitgang niet nodig).

De door plug kon losraken doordat enkele bouten ontbraken, waarschijnlijk zijn die tijdens onderhoud verwijderd en niet teruggeplaatst. Dat is de conclusie van een voorlopig rapport. Het Amerikaanse ministerie van Justitie is nu ook een strafrechtelijk onderzoek begonnen.

De door plug belandde in een tuin in Ceder Hills, een plaats in de staat Oregon. Beeld: National Transportation Safety Board.

4. Diarreespoor

Een passagiersvliegtuig van Delta Airlines was in september (2023) nog geen twee uur onderweg naar Spanje toen het terug moest keren naar Atlanta (VS). De reden: een passagier met ernstige diarree.

De ongelukkige had niet genoeg tijd om de wc te bereiken, waardoor de poep door het hele gangpad lag. De bemanning probeerde de rommel op te ruimen, maar met alleen de aanwezige papieren handdoeken en ontsmettingsmiddelen lukte dat niet. Vanwege besmettingsgevaar keerde de Airbus A350 terug naar Atlanta. Uiteindelijk moest onderhoudspersoneel het tapijt vervangen.

A Delta Airlines Airbus A350 turned around back to Atlanta Friday night because of diarrhea throughout the airplane from a passenger and it’s a biohazard. 👀🥴



The FAA flight strip for DL194 was posted to Reddit (📷xStang05x) Also a passenger posted here asking why her son’s… pic.twitter.com/VWbkB47wF1 — Thenewarea51 (@thenewarea51) September 3, 2023



5. Beroofd op grote hoogte

Tijdens een vlucht van Hongkong naar Singapore werd ruim 73.000 euro aan contant geld uit een koffer van een passagier gestolen. “Voorlopig onderzoek wijst uit dat het slachtoffer zijn tas in het bagagevak boven de stoelen had gelegd, maar niet zag dat een verdacht persoon in zijn tas rommelde”, zei de politie op 6 maart 2024 tegen media in Singapore. Pas toen het vliegtuig was geland, merkte het slachtoffer op dat zijn geld was gestolen en stapte naar de politie.

De politie hield uiteindelijk een 54-jarige man met de Chinese nationaliteit aan. De verdachte was al bij vier verschillende geldwisselkantoren geweest en had een bedrag van zo’n 26.000 euro laten wisselen. Hij was ook nog eens in het bezit van ruim 54.000 euro, in allerlei verschillende valuta. Het geld is in beslag genomen. De verdachte kan rekenen op een celstraf van drie jaar.