‘Een vliegtuig dat alles zelf doet lijkt me wel wat’

In KIJK 1/2022 is te lezen hoe er al volop wordt gewerkt aan de straaljagers van de toekomst. Die zesdegeneratietoestellen worden nóg geavanceerder, iets wat hoofdredacteur André Kesseler wel kan waarderen.

Ik ben niet zo’n piloot. Hoewel ik in een vorig leven als ‘vliegende reporter’ van KIJK in heel wat kleine toestellen heb gezeten (en kotszakjes heb gevuld), is het besturen van zo’n apparaat niet echt mijn ding. Te veel dimensies, te weinig talent.

Brokkenpiloot

Dat werd weer bevestigd toen ik met collega Laurien Onderwater bij een oud-collega wat virtuele vlieglessen kreeg. Omdat we bij KIJK regelmatig over vliegtuigen schrijven (sterker nog, we vullen er complete specials mee), leek het ons handig om daar een beetje beeld bij te hebben.

En dus zaten we op een druilerige middag met een state-of-the-art Thrustmaster-joystick in de handen IL-2 Sturmovik: Great Battles te spelen. In die flightsimulator is de hoofdrol weggelegd voor toestellen uit de Tweede Wereldoorlog: de Spitfire, de Messerschmitt Bf 109, de Junkers Ju 87, en de naamgever, de IL-2 Sjtoermovik. Kortom: het ouderwetse vliegwerk.

Onderwater kroop in een Polikarpov Po-2 en schoot binnen enkele tientallen meters naast de baan. Bij poging twee kreeg ze de tweedekker weliswaar de lucht in, maar verloor ze tijdens de eerste bocht hoogte en stortte – gracieus, maar toch – neer op de Russische steppe. Bij poging drie moest ik met enige jaloezie toekijken hoe ze erin slaagde om een korte rondvlucht te maken en zelfs een nette landing uit te voeren. En ik? Na eindeloos gehobbel over het gras, totaal onverantwoorde loopings en meeslepende crashes, moeten we concluderen: ik ben niet zo’n piloot.

Volgende generatie

Gelukkig bestaan er mensen die dat wel zijn. De vraag is alleen hoelang het oude vliegersvakwerk, zoals ook beschreven in het spannende verhaal over de Doolittle Raid, nog blijft bestaan. Want in een modern gevechtsvliegtuig als de F-35 kunnen de vliegers dat al meer dan ooit aan het toestel zelf overlaten, terwijl zij zich met de tactische beslissingen bezighouden.

Bij de volgende generatie toestellen zal die menselijke rol nog kleiner zijn. Daar lees je alles over in het artikel van Hidde Middelweerd, waarin hij beschrijft hoe er al volop wordt gewerkt aan de straaljagers van de toekomst. Niet alleen door de Amerikanen, maar ook door de Russen, de Britten, en de Chinezen. Zo’n vliegtuig dat alles zelf doet… Dat lijkt me wel wat.

