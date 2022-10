Datum onthullen B-21 Raider bekend

Voor het eerst in iets meer dan 30 jaar krijgt de Amerikaanse luchtmacht een nieuwe bommenwerper en die wordt op 2 december getoond.

De plannen voor de B-21 Raider, de opvolger van de B-2 stealth-bommenwerper, zingen al jaren rond. Maar Northrop Grumman heeft nu de datum aangekondigd waarop de B-21 wordt onthuld: 2 december.

Strike Bomber

De vliegtuigbouwer haalde in 2015 het contract binnen voor de Long Range Strike Bomber en versloeg daarmee de concurrenten Boeing en Lockheed Martin. De ontwikkelingsfase zou naar verwachting 21,4 miljard dollar kosten (in 2010 dollars), en het prijskaartje per B-21 zou op 550 miljoen dollar uitkomen; een bedrag dat kennelijk wordt gecorrigeerd voor inflatie. Het jaar daarop maakte het bedrijf bekend dat het toestel de B-21 Raider zou gaan heten. ‘B-21’ omdat het de eerste bommenwerper van de 21ste eeuw is, en Raider is een verwijzing naar de Doolittle Raid in 1942.

Net echt

Al eerder maakte Northrop Grumman bekend dat het zes B-21’s in productie heeft en dat de eerste vlucht voor 2023 gepland staat. En in maart zei de toenmalige directeur Randall Walden in een interview met Air Force Magazine dat het eerste toestel van de productielijn was gerold. “Het heeft een landingsgestel… Er zitten wielen aan… Er zitten vleugels op. Het lijkt echt op een bommenwerper.”

Dat toestel wordt dus begin december in Palmdale (Florida) onthuld en de USAF is vooralsnog van plan om 100 B-21’s aan te schaffen. De komende jaren gaan de Raiders niet alleen de B-2’s, maar ook de Boeing B-52 Stratofortress (in dienst sinds 1955) als Rockwell B1B Lancer (sinds 1986) vervangen.

Bronnen: USAF, Northrop Grumman,Breaking Defense

Beeld: Northrop Grumman