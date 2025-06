Deze verf ‘zweet’ en houdt daardoor gebouwen koel

Hoe houd jij deze zomer je huis koel? Wetenschappers hebben een verf ontwikkeld om muren te laten ‘zweten’, waardoor ze afkoelen.

Door klimaatverandering worden zomers steeds warmer. Wetenschappers zoeken daarom naar manieren om gebouwen zo koel mogelijk te houden. Ze zien veel heil in gespecialiseerde verf die erg goed zonlicht terug de ruimte in kan kaatsen. Zo houd je de hitte namelijk op een passieve manier buiten de deur – er is geen energie voor nodig. Het is dus veel duurzamer dan airconditioning.

Maar zulke reflectieve verf werkt vooral goed in droge gebieden waar weinig bewolking is, zodat er ook daadwerkelijk zonnestralen te weerkaatsen zijn. Bovendien is het spul vooral effectief op daken. Smeer je het op de muren, dan wordt door de invalshoek slechts een klein deel van de zonnestralen terug de ruimte in gekaatst. Maar wetenschappers hebben nu een verf ontwikkeld die ook goed werkt in vochtige gebieden en op de muren van gebouwen. Dat schrijven ze in Science.

Lees ook:

Zwetende muren

De verf is gebaseerd op cement. Cement is van nature al een beetje poreus, maar de onderzoekers hebben nu de samenstelling zo aangepast dat de verf extra poreus is geworden. Hierdoor kan hij meer water opvangen in zijn gaten – denk bijvoorbeeld aan regen of waterdamp in de lucht die condenseert. Als dat water vervolgens verdampt, koelen de muur en de lucht eromheen af. Verdampen kost namelijk energie, en die wordt gehaald uit warmte. Ons lichaam doet een erg vergelijkbare truc: zweet dat van onze huid verdampt, koelt ons af.

Daarnaast kan de verf – net als al bestaande reflectieve verf – zonlicht goed weerkaatsen. Dat heeft het team bereikt door reflectieve nanodeeltjes aan de poreuze cementstructuur toe te voegen.

4,5 graden koeler

Om te testen hoe goed hun creatie werkt, verfden de onderzoeker drie betonnen mini-huizen; een met hun nieuwe verf, een met speciale reflectieve verf, en een met gewone witte verf. De nieuwe coating bleek de temperatuur in het huisje zo’n 4,5 graden lager te houden dan de andere twee dat deden. Opmerkelijk genoeg presteerde de extra-reflectieve verf ongeveer even goed als de normale witte verf.

Daarna testten ze dezelfde verven bij drie iets grotere betonnen huizen die waren uitgerust met airconditioning en elektriciteitsmeters (zie foto hieronder). Het huis met de reflectieve verf verbruikte iets minder energie om de binnentemperatuur comfortabel te houden dan het huis met witte verf. Maar dat gold alleen als het zonnig was. Bij bewolking hadden beide evenveel energie nodig om het binnen koel te houden. Het huis met de nieuwe verf verbruikte daarentegen 30 tot 40 procent minder energie dan dat met de reflectieve verf, zowel bij zonnig weer als bewolking.

De huisjes met verschillende verf. Links: gewone witte verf. Midden: speciale reflectieve verf. Rechts: de nieuwe zwetende verf. Beeld: Jipeng Fei et al., Science 2025.

Volgens de onderzoekers laat dit zien dat hun zwetende cementverf een goede manier is om gebouwen op een passieve manier koel te houden. Bovendien schrijven ze dat de verf lang meegaat, niet schimmelt, relatief goedkoop is en makkelijk is aan te brengen.

Bron: Science

Beeld: 123RF