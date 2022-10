Dit superjacht kan ook duiken

Het Nederlandse bedrijf U-Boat Worx presenteert in Monaco een duikend superjacht, de Nautilus.

Terwijl de eerste superjachten van Russische oligarchen onder de hamer gaan, komt U-Boat Worx met een nieuw speeltje voor de superrijken. Het gaat om de Nautilus, een duikbootjacht van 25 miljoen dollar (tegenwoordig ongeveer hetzelfde bedrag in euro’s).

Dagen duiken

De Nautilus heeft, net als de Nederlandse onderzeeboten van de Walrusklasse, een dieselelektrische aandrijving. Daarbij laadt een dieselmotor de batterijen op die het mogelijk maken om een tijdlang elektrisch onder water te varen. Niet zomaar voor een uurtje, maar volgens U-Boat Worx voor een dag of vier. En dat tot een maximale diepte van 200 meter, met boven water een kruissnelheid van een kleine 17 kilometer per uur en een onderwatersnelheid van iets meer dan 7 km/u.

Verder is er in het achterdek een bootje geïntegreerd, de Aronnax, dat kan worden gebruikt om vijf duikers naar de wal of naar een prettige duikplek te vervoeren. Er is een eet- en loungeruimte van 50 vierkante meter die, als het tijd is om te duiken, wordt afgedekt door het zonnedak. En eenmaal onder water, kun je naar de visjes kijken via de ronde ramen; elk met een diameter van bijna 4 meter.

Sparen

Het ontwerp dat het bedrijf op de Monaco Yacht Show presenteert, heeft een grote slaapkamer, vier hutten, slaapvertrekken voor maximaal zes bemanningsleden en een volledig uitgeruste keuken. Maar voor 25 miljoen mag je het interieur volledig aanpassen. Eenmaal besteld, kan een eigenaar zijn Nautilus binnen 30 maanden geleverd krijgen. Dus we hebben nog een kleine drie jaar om te sparen…

Bronnen: U-Boat Worx, New Atlas

Beeld: U-Boat Worx