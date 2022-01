Wil iemand een vliegend superjacht?

Een Italiaanse ontwerper verrast de wereld regelmatig met bijzondere creaties. Dit keer gaat hij nog een stapje verder.

Ben je rijk, dan heb je een jacht. Ben je superrijk, dan heb je een superjacht. Maar wat nou als zelfs dat niet genoeg voor je is? Dan kies je misschien wel voor een superjacht dat kan vliegen. Het idee komt van de Italiaanse ontwerper Pierpaolo Lazzarini, misschien ook wel bekend als de bedenker van de Avanguardia, een soort varende zwaan.

Luchtjacht

Zijn nieuwste creatie, de Air Yacht, is nog een slagje bijzonderder. Het gevaarte lijkt namelijk een reusachtige catamaran. Twee enorme met helium gevulde sigaren van 150 meter lang zijn met via een 80 meter lang middendek met elkaar verbonden. Het dek is 10 meter breed en biedt plek aan de hoofdcabine, met daarin een grote eetkamer en een woongedeelte; beide met een heul fraai 360 graden uitzicht. Overigens zitten er ook ramen aan de buitenranden van de sigaren, waar naast de enorme hoeveelheid helium (400.000 kubieke meter), bij elkaar ook nog tien grote slaapkamersuites zijn ondergebracht.

Dobberen

Genoeg gevlogen? Dan kan het gevaarte op het water worden neergezet voor wat ontspannen gedobber, waarbij de zelfde propellers die in de lucht voor de aandrijving zorgen, de Air Yacht voortstuwen. Dat gaat met 9 kilometer per uur wel een stuk langzamer dan in de lucht, waar de superblimp dik 110 kilometer per uur zou moeten halen. En natuurlijk mogen een helikopterdekje en een zwembad niet ontbreken.

Gaat dit vliegede superjacht er ooit komen? Waarschijnlijk niet. Maar het is een fijne droom en een fraai ding om naar te kijken.

SPECS

Naam Air Yacht Ontwerper Pierpaolo Lazzarini Lengte superjacht 150 meter Breedte dek 10 meter Maximumsnelheid lucht 110 kilometer per uur Maximumsnelheid water 9 kilometer per uur

Bronnen: Lazzarini Design Studio, New Atlas

Beeld: Lazzarini Design Studio