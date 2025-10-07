Deze drone kan landen op een pick-uptruck die 110 km/uur rijdt

Terwijl een pick-uptruck met 110 kilometer per uur over het asfalt scheurde, maakte deze drone een soepele landing op het dak van het voertuig.

De meeste drones hebben even tijd nodig om netjes en veilig te landen. Wetenschappers van de University of Sherbrooke (Canada) hebben nu DART ontwikkeld: een drone die snel kan landen, zelfs op bewegende voertuigen. Ze schrijven erover in Journal of Field Robotics.

Flinke uitdaging

Een drone laten landen op een bewegend voertuig kan handig zijn. Denk bijvoorbeeld aan een militaire operatie waarin het gevaarlijk is om te lang ergens stil te blijven staan. Maar een drone zou bijvoorbeeld ook energie kunnen besparen door te liften op voertuigen die in dezelfde richting gaan.

Het landen op een platform dat snel beweegt, is uitdagend. Een drone moet het voertuig natuurlijk bijhouden en moet dus zelf ook snel vliegen. Multirotor-drones, zoals DART, kantelen op die snelheid hun neus naar de grond om te compenseren voor de luchtweerstand. Maar het landen moet rechtop gebeuren, anders is de kans op een crash vrij groot.

Bovendien moet de landing snel gaan, want dan heeft de drone minder lang last van de turbulente windvlagen die ontstaan rond het rijdende voertuig of windvlagen die afkomstig zijn van ander verkeer. Maar als een drone snel afdaalt, is de impact van de landing groot. Hierdoor kan het landingsgestel kapot gaan, of stuitert de drone weer omhoog – en waarschijnlijk van het voertuig af.

Dempingssysteem

DART (Direct Approach Rapid Touchdown) heeft hier allemaal oplossingen voor. Terwijl de drone afdaalt, switcht hij vlak voor de landing automatisch naar een rechtopstaande positie. Hierdoor landt hij netjes op al zijn vier pootjes.

En dat is belangrijk, want dan kunnen die allemaal de impact van de landing absorberen. De poten zijn namelijk uitgerust met een dempingssysteem dat via interne wrijving de drone geleidelijk afremt, waardoor hij niet gaat stuiteren en minder krachten te verwerken krijgt die schade kunnen veroorzaken. Bovendien gaat de drone vlak na de landing over op omgekeerde stuwkracht: de propellers stuwen de drone niet omhoog, maar juist omlaag, waardoor hij netjes op zijn plek blijft. Dit alles maakt een snelle landing mogelijk.

DART heeft 38 testlandingen gemaakt op een platform op het dak van een pick-uptruck die tussen de 10 en 110 kilometer per uur reed. Alle pogingen waren succesvol.

De snelle en stabiele landingsmanoeuvre maakt het ook mogelijk om op nog bewegelijkere platformen te landen, zoals snelle boten of voertuigen die offroad rijden. In de video hieronder zie je DART in actie.

Bronnen: Journal of Field Robotics, New Atlas

Beelden: University of Sherbrooke