Filmpje: magnetronwapen schakelt in één klap 49 drones uit

Het Amerikaanse antidronewapen Leonidas haalde met slechts één puls van microgolven 49 drones uit de lucht.

Drones vormen een grote bedreiging. Ze worden steeds goedkoper en daardoor ook steeds populairder in oorlogsgebieden. De laatste weken hebben drones zelfs meermaals het NAVO-luchtruim geschonden.

De geavanceerde raketten die deze apparaten moeten uitschakelen zijn vaak vele malen duurder. Drones zijn er bijvoorbeeld al vanaf enkele honderden euro’s, terwijl verdedigingsraketten al gauw honderdduizenden of zelfs miljoenen euro’s kosten. Landen zijn daarom naarstig op zoek naar goedkopere alternatieven.

Eén zo’n wapen, waar we bij KIJK al vaker over hebben geschreven, is de Leonidas van het Amerikaanse bedrijf Epirus. De Leonidas gebruikt magnetronstralen om drones uit de lucht te halen. En tijdens een recente demonstratie heeft Epirus laten zien dat zijn magnetronwapen in één klap een hele zwerm drones kan uitschakelen.

Lees ook:

Gesmolten componenten

Als je weleens een stukje metaal in de magnetron hebt gelegd, weet je wat voor spetterende effecten dat geeft. En dat is precies wat er met de elektronica aan boord van de inkomende drones gebeurt. De elektromagnetische straling smelt de elektronische componenten aan boord tot een klomp plastic en metaal. Hoewel de Leonidas net als een magnetron microgolven gebruikt, hebben zijn golven wel een veel hoger vermogen en zijn ze geconcentreerd in snelle pulsen.

Het magnetronsysteem heeft meerdere voordelen. In tegenstelling tot andere afweersystemen is het in staat om een heel stuk lucht te bestrijken. Zo kan een aanval met een zwerm drones toch worden gestopt. Bovendien beperkt het weer de inzetbaarheid niet – dit in tegenstelling tot lasers. De magnetronstraal kan ook tijdens een regenbui worden ingezet (al zal het lokaal dan wel warm water gaan regenen). Daarnaast gebruiken microgolfsystemen elektriciteit – een stuk goedkoper dan raketten.

Grote finale

Eind augustus liet de Leonidas tijdens een demonstratie zien wat hij in huis heeft. In totaal stegen er 61 drones op, en die heeft het magnetronwapen allemaal neergehaald.

De demonstratie begon met twee groepen drones die vanuit verschillende richtingen kwamen aanvliegen. De Leonidas schakelde eerst het drietal aan de linkerkant uit en richtte zijn microgolven vervolgens op het trio aan de rechterkant.

Daarna demonstreerde de Leonidas zijn precisie en haalde een drone uit de lucht die vlak naast een andere drone vloog, die onbeschadigd bleef. Het wapensysteem kon ook een drone nauwkeurig uitschakelen boven een vooraf bepaald ‘veilig’ gebied, waardoor het neerstortende wapensysteem niet alsnog schade kon veroorzaken. Daarnaast haalde de Leonidas drie drones tegelijkertijd uit de lucht, terwijl ze op verschillende afstanden vlogen.

Uiteindelijk was het tijd voor de grote finale: een zwerm van 49 drones steeg op boven het demonstratieveld. Maar dat bleek geen probleem voor de Leonidas, want hij haalde die met slechts één puls van microgolven uit de lucht. In onderstaande video zie je de drones uit de lucht vallen.

Eén-tegen-velen-gevecht

“Dit is een belangrijk moment voor Epirus”, zegt Andy Lowery, CEO van Epirus. “Wij zijn ervan overtuigd dat het demonstreren van onze bewapende elektromagnetische interferentie de meest effectieve manier is om duidelijk te maken dat de Leonidas de enige missieklare oplossing is tegen zwermen drones in een één-tegen-velen-gevecht.”

Maar de Leonidas is niet het enige anti-dronewapen in ontwikkeling. Zo schreven we eerder ook al over THOR en RF DEW, die ook elektromagnetische straling gebruiken. En meerdere landen – waaronder de VS, het VK en Australië – werken aan wapensystemen die bedreigingen goedkoop kunnen uitschakelen met krachtige lasers.

Bron: Epirus