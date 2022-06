Duitse drones gaan Afrika helpen

Met duizenden Wingcopter-drones moet het vervoer van belangrijke goederen beter worden geregeld.

Met een spanwijdte van 198 centimeter en een laadvermogen van slechts 6 kilo is de Wingcopter 198 klein, maar fijn. En als het oude luchtvaartadagium If it looks good, it flies good werkt, zou het toestel als een droom moeten vliegen. Dat mag de drone binnenkort op grote schaal laten zien, want de Duitse vliegtuigbouwer Wingcopter heeft een deal gesloten met Continental Drones waardoor er binnen nu en vijf jaar maar liefst 12.000 van dit soort toestellen rond gaan vliegen in Afrika.

Waarom daar? In grote delen van het continent is de infrastructuur nogal slecht en dat zorgt in veel landen niet alleen voor een matige economische ontwikkeling, maar ook voor een gebrekkige gezondheidszorg. Een vloot van dit soort commerciële drones kan goederen, medicijnen, laboratoriummonsters en vaccins snel naar afgelegen locaties vervoeren.

Landen in 49 landen

“Samen met Wingcopter willen we de ontwikkeling en economische integratie van Afrika versnellen door de oprichting van dronegebaseerde transportsnetwerken over het hele continent mogelijk te maken”, zegt Alexander Asiedu, oprichter van Continental Drones, in een persbericht. Het is de bedoeling dat de vloot van drones in alle 49 landen onder de Sahara wordt ingezet.

De Wingcopter 198 is voorzien van acht propellers voor en achter de vleugels. Zes ervan zijn alleen bedoeld voor verticaal starten en landen (VTOL). Als het toestel eenmaal is opgestegen, worden die uitgeschakeld en in een aerodynamische stand gezet. De twee binnenste propellers aan de voorkant kunnen 90 graden naar voren kantelen en zorgen dan voor de voortstuwing.

De relatief kleine drones halen een snelheid van 144 km/u en hebben een bereik van zo’n 110 kilometer. Ze kunnen maximaal drie pakketten meenemen en die op verschillende plekken afleveren door ze aan een kabel neer te laten. De elektrisch aangedreven drones vliegen volkomen autonoom, en een operator kan er zo tot tien tegelijk in de gaten houden en in noodsituaties de besturing overnemen.

Dronedroom

Asiedu: “Met onze jarenlange ervaring in Afrika en de beste drone-technologie van Wingcopter bieden deze transportnetwerken een reële kans om de economische ontwikkeling te stimuleren en de leefomstandigheden van miljoenen mensen te verbeteren. Afrikaanse landen tonen echt leiderschap door deze geavanceerde technologie te implementeren ten bate van hun bevolking en de komende generaties.”

Dat is een mooie drone… euh droom.

