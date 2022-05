Rijkswaterstaat wil autonome drones bij water

Als het aan Rijkswaterstaat ligt, vliegen er binnenkort drones door de lucht om de Nederlandse waterwegen haarfijn in de gaten te houden en om hulp te bieden.

Rijkswaterstaat wil op verschillende plekken in het land kisten met drones neerzetten. Een medewerker in Nijmegen kan besluiten dat de drone moet vertrekken. Die drukt op een knop, de kist gaat open en de drone vliegt op eigen houtje naar de door de medewerker aangegeven locatie. Daarvandaan kunnen ze bijvoorbeeld beelden sturen naar de verkeersleiders.

Testgebied

Rijkswaterstaat heeft de afgelopen twee jaar al boven de Waal geoefend met drones en dat is ze goed bevallen. Nu willen ze het testgebied uitbreiden. Als ook dat degelijk verloopt, hoopt het agentschap dat de autonome drones op grote schaal door het hele land kunnen worden ingezet. De drones zouden met behulp van een sensor bijvoorbeeld kunnen meten of er schadelijke stoffen zijn vrijgekomen bij een brand of explosie op het water.

De drones zijn daarnaast ook inzetbaar voor andere doeleinden. Zo zouden ze uitgerust kunnen worden met een reddingsvest om een persoon in nood razendsnel te kunnen helpen, beelden van watervervuiling kunnen maken of zelfs via een speaker recreanten kunnen toespreken, bijvoorbeeld om aanwijzingen te geven.

Autonoom

Tot nu toe heeft Rijkswaterstaat alleen nog maar op kleine schaal getest met de autonome drones. Op grotere schaal worden al wel ‘gewone’, bestuurde, drones ingezet. Maar de dienst heeft de ambitie om op grote schaal met autonome drones te gaan werken, die zelf naar de probleemsituatie kunnen komen zonder tegen een onschuldige pechvogel aan te vliegen.

Vandaag, maandag 23 mei, test Rijkswaterstaat de autonome drone bij een gesimuleerde scheepsbrand op de Waal bij Nijmegen. Dus mocht je daar langs de rivier fietsen en een rookpluim zien, maak je dan vooral geen zorgen.

Bronnen: Rijkswaterstaat, ANP

Beeld: Henrique Boney, Wikimedia Commons