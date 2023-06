Elektrische auto’s: waarom Mr. Bean het bij het verkeerde eind heeft

Vorig week schreef Rowan Atkinson, bekend van zijn rol als Mr. Bean, dat elektrische auto’s nu nog geen milieuvoordelen bieden. Maar hij maakt een aantal fouten.

In een opiniestuk in de Britse krant The Guardian schrijft acteur, komiek en schrijver Rowan Atkinson dat hij groot fan is van elektrische voertuigen (EVs), maar dat ze eigenlijk nog niet voordelig zijn voor het klimaat. De Mr. Bean-acteur heeft een universitair bachelorsdiploma elektrische en elektronische techniek en een masterdiploma besturingssystemen. Toch maakt hij een aantal fouten in zijn artikel, schrijft Simon Evans van de Britse website Carbon Brief in een reactie. Carbon Brief is gespecialiseerd in de wetenschap van klimaatverandering en won meerdere journalistieke prijzen.

Cijfers zijn grondig ontkracht

Atkinson erkent dat EVs nagenoeg geen uitstoot produceren tijdens het rijden, maar beweert dat als je naar het “grotere geheel” kijkt EVs minder milieuvriendelijk zijn dan benzineauto’s. Het probleem ligt volgens hem bij de lithium-ionbatterijen die momenteel in bijna alle EVs zitten. Die zijn absurd zwaar, er zijn enorme hoeveelheden energie nodig om ze te maken en ze gaan naar schatting slechts iets meer dan 10 jaar mee.

Voor deze argumentatie haalt Atkinson een onderzoek van Volvo aan dat beweert dat de productie van EVs 70 procent meer broeikasgassen uitstoot dan die van benzineauto’s. Maar veel details van die Volvo-cijfers zijn inmiddels grondig ontkracht. En alhoewel de uitstoot van de productie van batterijen aanzienlijk is, valt die al snel in het niet in vergelijking met de CO 2 -uitstoot van benzine- en dieselauto’s.

In tegenstelling tot wat Atkinson in zijn artikel beweert, is de uitstoot van EVs in het “grotere geheel” volgens Carbon Brief juist veel kleiner. Daarbij wordt rekening gehouden met de volledige levenscyclus van voertuigen, van de winning van olie of lithium tot het daadwerkelijke rijden met de auto. Evans wijst bovendien naar een onderzoek uit 2021, dat is uitgevoerd in opdracht van de Britse overheid. Daaruit blijkt dat EVs in 2020 al 65 procent minder broeikasgassen uitstootten tijdens hun levenscyclus dan benzineauto’s. Naar verwachting zal dat percentage in 2030 stijgen naar 76.

Waterstof is helemaal niet beter

In zijn opiniestuk prijst Atkinson waterstof aan als een interessante alternatieve brandstof. Maar hetzelfde onderzoek uit 2021 toont aan dat waterstof de huidige uitstoot met slechts 39 procent zou verminderen ten opzichte van benzinemotoren. Dat zou kunnen oplopen tot 56 procent in 2030.

Het grootste probleem met waterstofvoertuigen is hetzelfde als voertuigen die rijden op “synthetische brandstof”, die Atkinson ook promoot. Beide alternatieven zijn ongelooflijk inefficiënt en vereisen vele malen meer energie om dezelfde afstand af te kunnen leggen.

Cijfers van de non-profitorganisatie Transport and Environment tonen bijvoorbeeld aan dat EVs twee tot vijf keer verder kunnen rijden met dezelfde energie dan auto’s die rijden op waterstof of synthetische brandstoffen. Dit nadeel maakt het gebruik van deze alternatieven onvermijdelijk veel duurder dan elektriciteit.

Atkinson eindigt zijn artikel met de boodschap dat mensen beter nog geen EV kunnen kopen. Dit baseert hij volgens Evans op de onjuiste vooronderstelling dat EVs ooit een wereldwijd milieuvoordeel zullen opleveren, maar dat die dag nog moet aanbreken. De alternatieven die hij promoot, zijn nog niet op grote schaal beschikbaar, zijn minder gunstig voor het milieu en gegarandeerd veel duurder.

In tegenstelling tot wat de Mr. Bean-acteur beweert, bieden EVs nu al aanzienlijke emissiereducties en zijn ze essentieel om de klimaatdoelstellingen te halen.

Bronnen: The Guardian, ANWB

Beeld: Nathan Wong, CC BY 2.0