Filmpje: deze robot kan huishoudelijke klusjes van je overnemen

Zijn huishoudelijke taken binnenkort verleden tijd? Als het aan de ontwikkelaars van de robot Mobile ALOHA ligt wel.

Onderzoekers en technici van de Stanford Universiteit en Google DeepMind hebben een robot gepresenteerd die allerlei klusjes kan uitvoeren – waaronder koken, afwassen, opruimen en schoonmaken.

Het design laat wat te wensen over

De robot, genaamd Mobile ALOHA, ziet er misschien (nog) niet zo schattig of gezellig uit als andere robots die worden ontwikkeld, maar veel mensen zouden de hulpmachine waarschijnlijk toch met open armen verwelkomen.

Mobile ALOHA heeft een platte onderkant met wielen, daarop zitten buizen gemonteerd die op hun beurt weer een laptop, camera en twee robotarmen dragen. Het 75 kilogram wegende geheel ziet er wat slordig uit door een wirwar aan kabels.

Mobile ALOHA met de trainingsmodule. Beeld: Stanford University.

Eerst handmatig trainen

Aan deze basisuitvoering kan een traingingsmodule worden gekoppeld. Hiermee kan de gebruiker de robot handmatig besturen. Van die bewegingen leert Mobile ALOHA. Door een taak vijftig keer uit te voeren, vergroot je de kans dat de robot het de volgende keer zelfstandig kan met 90 procent. Op YouTube deelde het team een video waarin de robot een aantal taken zonder hulp uitvoert.



In een andere video laat het team zien dat de robot in staat is om nog veel meer huishoudelijke taken van ons over te nemen. Maar de handelingen in deze tweede video zijn nu nog niet zelfstandig; een van de teamleden bestuurt de robot via de trainingsmodule.



Nog niet perfect

Mobile ALOHA is volledig open source; een lijst met onderdelen en een handleiding om het ding zelf te bouwen, zijn online te vinden. Om hem daadwerkelijk te bouwen moet je wel flink handig zijn, beschikken over een 3D-printer en een kleine 30.000 euro voor materialen willen neertellen.

Hoewel de bouwplannen online staan, is Mobile ALOHA nog lang niet af. Hij maakt namelijk regelmatig domme fouten, zoals te zien in onderstaande video. Voorlopig kun je dus je breekbare servies nog beter zelf even afwassen.



Bronnen: Mobile ALOHA, New Atlas

Beeld: Mobile ALOHA