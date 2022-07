Filmpje: YouTube kijken op een computer uit 1977

De meeste mensen gebruiken hun mobieltje of moderne computer om YouTubevideo’s te kijken. Thorbjörn Jemander vroeg zich af hoe het zou zijn om ze op een computer van 4 decennia oud te zien, en het resultaat legde hij vast.

De Commodore Personal Electronics Transactor (PET) was voor zijn tijd een geweldige computer; je kon er 40 jaar geleden al (simpele) games op spelen en vanuit huis wat werk doen. Maar je had nog wel een flinke dosis geduld nodig – een pagina laden duurde al gauw meerdere seconden. Toch slaagde Thorbjörn Jemander erin om met een snelheid van 30 beelden per seconde een filmpje af te spelen op zijn eigen PET.

Acht maanden

Dat de machine traag, kleurloos en oud is, zou voor de meeste mensen een reden zijn om gewoon een nieuwere te kopen. Maar Jemander zag juist een leuke uitdaging en ging hard aan de slag. Toen hij begon had hij waarschijnlijk nog niet verwacht dat hij zijn project pas acht maanden na de start zou afronden.

De PET had logischerwijs wat hulp van buitenaf nodig om filmpjes van YouTube af te kunnen spelen. Jemander maakte een eigen systeem dat hij BlixTerm noemt en gebruikte hiervoor onder andere een Raspberry Pi Zero 2 W, een soort minicomputer. Die minicomputer zorgt ervoor dat de PET verbinding kan maken met de wifi en dat het filmpje überhaupt weergegeven kan worden. De PET werkt namelijk met een combinatie van letters, cijfers en andere figuurtjes, die samenkomen tot één beeld. Dat zorgt ervoor dat de video eruit ziet alsof hij gemaakt is van een combinatie van slierten.

Micra

Mocht je dit lezen en denken: ‘Ik heb toevallig nog een oude PET op zolder staan’, dan heb je geluk. Jemander laat in zijn filmpje het hele proces zien, dus je zou kunnen proberen hem na te doen.

De video die hij op zijn computer af liet spelen, ‘The most japanese micra drift video ever’, laat een Nissan Micra zien die door een winterlandschap drift. Hoewel op het zwart-groene beeld niet helemaal te zien is dat er sneeuw ligt, ziet de drift er mede dankzij de snel bewegende karakters misschien nog wel spectaculairder uit dan op een ‘gewoon’ scherm.

