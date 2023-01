Gezocht: radioactieve capsule in West-Australië

Australische autoriteiten hebben er een hard hoofd in dat ze de capsule met hoogradioactief materiaal zullen vinden. Hij verdween tijdens transport van Newman naar Perth, een reis van 1400 kilometer.

Het is zoeken naar een speld in een hooiberg, of beter gezegd, naar een 8 millimeter kleine capsule ergens in West-Australië. Een beveiligde vrachtwagen van de Brits-Australische mijngroep Rio Tinto verloor de radioactieve capsule twee weken geleden toen het van de Newman naar Perth reed. Een reis van maar liefst 1400 kilometer. Dat is min of meer dezelfde afstand als tussen Amsterdam en Napels.

Cesium-137

De capsule van 8 bij 6 millimeter bevat een kleine hoeveelheid cesium-137. Deze radioactieve stof zendt zowel gamma- als bètastraling uit en heeft een halveringstijd van dertig jaar. Wie met cesium-137 in aanraking komt – door de capsule bijvoorbeeld op te pakken – kan meteen brandwonden oplopen. Daarnaast leidt langduriger blootstelling tot acute stralingsziekte en uiteindelijk zelfs kanker. In de mijnbouw wordt de radioactieve stof gebruikt bij ijzerertsmetingen.

Een gesealde capsule met cesium-137. Binnen een meter van de capsule staan, staat gelijk aan het ontvangen van tien röntgenfoto’s in een uur, waarschuwen gezondheidsautoriteiten.

De vrachtwagen van Rio Tinto verliet op 12 januari de mijn nabij Newman en kwam op 16 januari aan in Perth. Pas negen dagen later merkten werknemers op dat de capsule ontbrak; de beveiligde behuizing waarin hij hoorde te zitten, stond open. Waarschijnlijk was een boutje losgeraakt tijdens het transport.

Het Department of Fire and Emergency Services (DFES) van West-Australië heeft teams met stralingsdetectoren en metaaldetectoren ingezet langs delen van de 1400 kilometer lange vrachtroute. Maar het is een grote uitdaging, gaf DFES toe. De kans is groot dat de capsule nooit meer wordt gevonden.

Bronnen: The Guardian, BBC News, NU.nl