Hotdog-robot gaat (nog) niet de wereld veroveren

De robots rukken op! Althans, daar zijn sommige mensen bang voor. Maar bij het zien van dit filmpje kan die groep opgelucht ademhalen: robots hebben nog een hoop te leren.

Steeds meer bedrijven ontwikkelen mensachtige robots die klusjes van ons over kunnen nemen. (We schreven er vorig jaar dit verhaal over.) En naarmate de humanoïden meer op een echt mens gaan lijken, krijgen wij een sterkere afkeer. Filmpjes van Boston Dynamics’ robot Atlas worden dan ook niet door iedereen goed ontvangen.

Fail

Maar je hoeft je voorlopig nog geen zorgen te maken over de robotopstand. De technologie schiet nog geregeld tekort, zo laat deze hotdog-robot zien. Onderstaand filmpje toont hoe de robotarm zou moeten werken. Toegegeven, dat gaat best soepel.

Geniet nu van de hotdog-robot die jammerlijk faalt in het uitvoeren van zijn enige taak: een worstje in een broodje schuiven, en dan dat broodje vervolgens in een papieren zakje schuiven.

Can’t wait for AI to take over the world pic.twitter.com/RX4Rq073iS — Niki Tonsky (@nikitonsky) August 23, 2022

Zelf aan de stuurknoppen

Maar even serieus: ja, het is aannemelijk dat robots in de toekomst slimmer en behendiger worden dan mensen – en sommige zijn dat nu soms al. Toch hoeven we volgens Elena Torta, die aan de TU Eindhoven de interactie tussen robots en mensen onderzoekt, niet bang te zijn dat ze de boel overnemen. “We gaan nog vaker zien dat robots zelf beslissingen nemen”, zei ze in KIJK 11/2021.

“Maar ook een robot die bijvoorbeeld zelf mag bepalen hoe hij het huishouden doet, werkt binnen een bepaald kader. Alles wat hij doet staat in het teken van het behalen van zijn doel: een schoon huis. Dat zijn regels die door mensen worden bedacht. We zitten dus altijd zelf nog aan de stuurknoppen.”

Bronnen: IFLScience, KIJK 11/2021

Beeld: 123RF