KIJK op de wereld: dode boten

Even ten zuiden van het New Yorkse ‘hoofdeiland’ Manhattan ligt de Staten Island Boat Graveyard. Deze scheepssloperij werd in de jaren dertig opgericht door de Amerikaan John J. Witte en in de decennia erna groeide het aantal schepen dat er werd verwerkt tot 400 stuks.

De Witte Marine Scrapyard, zoals de sloperij officieel heette, werd met schepen uit bijna elk decennium van de twintigste eeuw een soort museum. Onderdeel van de collectie is bijvoorbeeld de USS PC-1264, een onderzeebootjager uit WO II waar vrijwel alleen zwarte bemanningsleden op voeren. Ook bijzonder is de veerboot General Slocum, die in 1904 op de East River in New York volledig uitbrandde, wat 1000 opvarenden het leven kostte. Een claim to fame van een geheel andere orde is dat op deze plek een deel van de film Salt (2010) met Angelina Jolie werd opgenomen.

Het huidige bedrijf, inmiddels omgedoopt tot Donjon Iron and Metal Crap Processing Facility, is met ruim honderd schepen een stuk kleiner dan vroeger, maar het blijft een indrukwekkende verzameling dode boten.

