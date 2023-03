KIJK op de wereld: zee van containers

Iedere zondag vind je op onze website de mooiste en interessantste satellietfoto’s van de aarde. Deze week: een zee van containers in Port Newark.

Port Newark, gelegen in de staat New Jersey, is een van de grootste havens in de Verenigde Staten, met zijn 108 hectaren. Dat klinkt indrukwekkend, maar de haven van Rotterdam heeft wel mooi een 116 keer zo groot oppervlak. Toch worden in Port Newark per jaar maar liefst 700.000 containers geladen en gelost, wat neerkomt op bijna tweeduizend per dag.

Lees ook:

De haven is overigens niet voor elk schip bereikbaar. De Bayonnebrug, iets verder naar het zuiden, heeft een maximale doorvaarhoogte van 46 meter. Dat is 27 meter minder dan het hoogste vrachtschip ter wereld.

Ook een goede Google Earth-locatie voor deze rubriek? Stuur dan een mailtje met de coördinaten en korte omschrijving naar [email protected].

Tekst: Maartje Cooijman

Beeld: Google Earth