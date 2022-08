Krijgt de hoogste toren ter wereld een nieuw accessoire?

Terwijl hard wordt gewerkt aan de wolkenkrabberstad, zijn architecten al bezig met de volgende constructie: een ring om de skyline van Dubai.

De Bursj Khalifa is als hoogste toren ter wereld een opvallende constructie. Maar daar doet het architectuurbureau ZNera Space graag een schepje bovenop. Als het aan het bedrijf ligt, wordt de Bursj Kalifa omsloten door een ringvormige flat: een kroon op de trots van Dubai.

Lees ook:

Downtown Circle

De zogeheten Downtown Circle bestaat uit 5 verdiepingen verdeeld over een omtrek van zo’n 3000 meter. In de cirkelflat komen kantoorruimtes, winkels, culturele sectors en huizen. Tussen al deze bombarie begeeft zich het serene Skypark: een verdieping vol moerassen, watervallen en tropische flora.

Hoe alles in de enorme constructie precies functioneert, is nog niet helemaal duidelijk. Wel laat ZNera Space weten dat bezoekers en bewoners zich door de Downtown Circle verplaatsen via een spoorwegsysteem. Daar zit vaart in. De geautomatiseerde trammetjes moeten een snelheid van ten minste 100 km/u bereiken. Een nog onbekend aantal zonnepanelen zorgt voor de stroom in het gebouw, en een regenwateropvangsystemen is aanwezig – in het geval van een zeldzame plensbui.

Het is een ambitieus concept. Meer dan dat is het ook nog niet. In tegenstelling tot het net zo ijverige plan voor de ​​170 km lange wolkenkrabberstad, heeft de Downtown Circle nog geen steun van de Saoedi-Arabische overheid. Het duurt dus nog even voor het cirkeltje rond is.

Beeld: ZNera Space

Bronnen: New Atlas, ZNera Space