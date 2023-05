LEGO wekt Pac-Man tot leven

Terug naar de jaren tachtig. Je kunt nu je eigen Pac-Man-arcadekast bouwen met LEGO-steentjes.

Een geel, hongerig cirkeltje dat achterna wordt gezeten door spookjes met de namen Blinky en Clyde. We hebben het dan natuurlijk over Pac-Man; naast onder meer Pong en Tetris een echte gameklassieker. Bandai Namco, een Japanse uitgever van videospellen, bracht Pac-Man officieel uit op 22 mei 1980. En om zijn 43ste verjaardag te vieren, komt LEGO nu met een speciale set.

Verstopt kabinet

Het gaat om een set van 2651 onderdeeltjes waarmee je de Pac-Man-arcadekast namaakt – inclusief verlichtende muntgleuf, een joystickje dat vier kanten op kan bewegen, en een paar gamepersonages die je bovenop het kabinet kunt bevestigen. Het spelen van de game is niet mogelijk op deze LEGO-set, wel beschikt hij over een mechanische zwengel waarmee je Pac-Man en de spookjes door het doolhof kunt laten bewegen.

Verder zit er een mini-arcadekabinet verborgen in de kast, inclusief een LEGO-poppetje dat Pac-Man aan het spelen is:

Super Mario

Genoeg gehoord, en wil je de arcadekast in huis halen? Vanaf 1 juni is de Pac-Man-set te bestellen voor VIP-leden. Gewone stervelingen kunnen het LEGO-pakket drie dagen later aanschaffen – via de officiële LEGO-winkel voor 269,99 euro.

Overigens is het niet de eerste gameconsole die LEGO uitbrengt. Er bestaat bijvoorbeeld al een replica van het Nintendo Entertainment System (kortweg NES) dat je met 2646 steentjes namaakt. Op een beeldschermpje dat erbij hoort, wordt de game Super Mario vertoond. Over klassiekers gesproken.

Bronnen: CNN, The Verge

Beeld: LEGO