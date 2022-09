LG brengt NFT naar de tv

Via de televisie non-fungible tokens (NFT’s) kopen, verkopen en bekijken? Daar is LG Art Lab voor op poten gezet.

Van liedjes en video’s tot afbeeldingen en zelfs Twitter-berichten; alles kan tegenwoordig als NFT verkocht worden. De afkorting NFT staat voor non-fungible token en is – heel kort door de bocht – een digitaal certificaat dat aantoont dat jij de eigenaar bent van een digitaal product. Wat je ermee kunt zodra je er eenmaal een in je bezit hebt? Op je LG-televisie bewonderen, onder andere.

Drop

Het systeem werkt als volgt. In de LG Art Lab-app krijg je een galerij te zien van NFT’s; deze komen beschikbaar in de vorm van drops, kleine ladingen NFT’s. Over iets meer dan twee weken, 22 september, zal de eerste drop in de galerij verschijnen. En iedere maand verschijnt er een nieuwe zwik.

Selecteer je het digitale kunstwerk dat je zou willen, dan verschijnt er een QR-code op het televisiescherm. Scan je die vervolgens met de Wallypto-app, een digitale portemonnee die LG later dit jaar hoopt te lanceren, dan kun je de NFT aankopen met cryptocurrency. USDC om precies te zijn, een stablecoin die is gekoppeld aan de Amerikaanse dollar.

LG brengt het systeem dan ook eerst naar de Verenigde Staten. Hier moet je verder in het bezit zijn van een LG-model met het smart tv-platform webOS 5.0. Overigens is de Zuid-Koreaanse televisiefabrikant niet het eerste bedrijf dat NFT’s naar de beeldbuis brengt: Samsung was LG voor.

91,8 miljoen

Er wordt grof geld uitgegeven aan de digitale kunstwerken. Het duurste exemplaar tot nu toe – The Merge – is verkocht voor 91,8 miljoen euro. Bijna 30.000 kochten allemaal een deel van dit kunstwerk. Voor de duurste NFT ooit verkocht aan een enkele eigenaar, The First 5000 Days, mocht 69,3 miljoen euro op de digitale toonbank worden gelegd.

Kortom: dat kunnen dure wallpapers worden op je televisie…

Bronnen: The Verge, Engadget