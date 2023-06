Nieuwe mixed reality-bril van Meta onthuld

Mark Zuckerberg heeft de Meta Quest 3, de langverwachte opvolger van de Quest 2-headset, deze week onthuld. De Quest 3 kan volgens het bedrijf de ‘fysieke wereld naadloos laten overgaan in de virtuele wereld’.

“Onze krachtigste headset tot nu toe.” Met die woorden presenteerde Mark Zuckerberg, CEO van Meta (voorheen Facebook), onlangs de Quest 3. Deze headset maakt gebruik van mixed reality, komt dit najaar op de markt en de 128 Gigabyte-versie gaat 500 dollar (zo’n 465 euro) kosten.

Lees ook:

Wat is mixed reality?

Virtual reality, augmented reality en nu is er ook nog mixed reality. De realiteiten vliegen je om de oren, maar wat zijn nou precies de verschillen? Met virtual reality (VR) dompel je je, meestal met een VR-bril, volledig onder in een virtuele 3D-wereld. De complete omgeving is een simulatie. Dat is het grote verschil met augmented reality (AR), die een digitale laag legt over de echte wereld. De populaire app Pokémon Go maakt bijvoorbeeld gebruik van augmented reality.

Tot slot is er nog mixed reality, die (de naam zegt het al) een mix is van VR en AR. Mixed reality probeert de twee werelden samen te brengen door realistische 3D-beelden in de echte wereld te plaatsen. Daardoor lijkt het net alsof die beelden daar horen.

Meta Quest 3

De Quest 3 maakt dus gebruik van mixed reality. De headset krijgt schermpjes met de hoogste resolutie ooit, maar om hoeveel pixels het dan gaat is nog niet bekend. Hij draait op een nieuw ontwikkelde Snapdragon-chip, waardoor hij stukken beter is in grafische verwerking dan de Quest 2 – en zelfs beter dan de peperdure Quest Pro. Verder krijgt de Quest 3 een kleiner, slanker en comfortabeler ontwerp, aldus Zuckerberg.

Dankzij ingebouwde camera’s zien gebruikers van de nieuwe headset de buitenwereld in kleur, wat een legio aan mixed reality-toepassingen biedt. Daarnaast is er ook een dieptesensor ingebouwd. De Quest 3 kan daardoor de kamer waarin je je bevindt in kaart brengen en digitale personages en voorwerpen creëren die met de echte wereld interageren. De headset wordt bediend met vernieuwde controllers, die haptische feedback geven.



Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken." De inhoud op deze pagina wordt momenteel geblokkeerd om jouw cookie-keuzes te respecteren. Klik hier om jouw cookie-voorkeuren aan te passen en de inhoud te bekijken. Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken."

Metaverse

De Quest-headsets maken deel uit van een groter plan. Meta zet zijn toekomst in op de creatie van een metaverse. Je betreedt die virtuele wereld via een normale laptop, desktop of een smartphone. Of, als je je helemaal in de digitale omgeving wilt onderdompelen, met een virtual reality-bril. Eenmaal binnen kun je als een digitale avatar werken, winkelen en socialiseren.

Meta is niet de enige die daaraan werkt. Ook veel andere technologiebedrijven, waaronder Microsoft en Google, besteden miljarden aan de bouw van hun eigen metaverses. In de toekomst komen er allerlei ‘doorgangen’, zodat je van de ene naar de andere virtuele omgeving kunt. De verwachtingen van al die virtuele ontwikkelingen zijn hoog gespannen, maar het zal waarschijnlijk nog jaren duren voordat die er zijn.

Bronnen: New Atlas, Bright, Engadget

Beeld: Meta