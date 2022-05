Nieuw: militaire laser op droneformaat

De nieuwe richtlaser van elektronicabedrijf Teledyne is klein genoeg om in de rugzak van militairen mee te kunnen.

Lasergeleide langeafstandswapens betekenden een ommekeer op het slagveld. Om die op de gewenste plek te krijgen, stralen Speciale Joint Terminal Attack Controller-teams (JTAC) op de grond met een krachtige laser een doel aan. Vervolgens kan de lasergeleide raket, granaat of bom – gelanceerd door bijvoorbeeld een bommenwerper of een marineschip – precies op dat punt inslaan. Probleem is alleen dat de JTAC-ers daarvoor diep achter de vijandelijke linies moeten bewegen. Ook komen ze hierdoor dicht in de buurt van de inslaande projectielen te zitten. Teledyne heeft daar een goede oplossing voor.

Tablet

Het Amerikaanse bedrijf ontwikkelde de StormCaster-DX, een lichtgewicht lasersysteem. De laser target designator weegt maar 1,25 kilo. Daardoor past hij vrij eenvoudig onder de meeste militaire drones. Die zijn vaak zo klein dat ze door het JTAC-team in een rugzak kunnen worden meegenomen. Eenmaal in positie kunnen ze de met een StormCaster uitgeruste drone lanceren, hem met behulp van een tablet naar het uit te schakelen doel dirigeren en dat met de laser aanstralen.

Levens redden

Overigens kan de StormCaster ook voor de verdediging worden gebruikt. Het systeem is namelijk in staat om andere richtlasers te detecteren, precies te berekenen waar die zich bevinden en te bepalen waar ze op gericht staan. Dan is het slechts een kwestie van de eigen laser daarop richten of de coördinaten doorgeven, waarna de vijandelijke laser snel kan worden uitgeschakeld. Deze uitvinding kan dus levens redden.

