Verenigde Staten willen dodelijke drones

Het Pentagon overweegt de aankoop van Israëlische kamikazedrones die speciaal zijn ontwikkeld voor stadsgevechten.

Door de oorlog in Oekraïne zijn drones de laatste tijd steeds vaker in het nieuws. Zo kunnen de Oekraïense soldaten niet alleen beschikken over Turkse Bayraktar, maar kregen ze van de VS de Switchblade ‘kamikazedrones’ (filmpje hieronder), en de nog iets geavanceerdere Phoenix Ghost. En de Amerikanen willen meer van dit soort toestellen in hun arsenaal opnemen. Het Pentagon heeft namelijk het oog laten vallen op de Israëlische Spike-Firefly.

Lees ook:

Uw cookieinstellingen laten het tonen van deze content niet toe. De volgende cookies zijn nodig: Marketing. Wijzig uw instellingen om deze content te zien.

De drone wordt door producent Rafael omschreven als ‘miniature electro-optical tactical loitering munition’, dus vrij vertaald vliegende munitie die een tijdje in een gebied kan blijven rondhangen. De drone werd afgelopen maand door de Amerikanen beproefd tijdens het Expeditionary Warrior Experiment van het leger, waar meer van dit soort snufjes werden getest.

De Firefly is een dikke 40 centimeter hoog en weegt ongeveer 3 kilo. Hij kan met zijn tegen elkaar in draaiende (coaxiale) rotors. Verticaal opstijgen en 350 gram aan explosieven meenemen. Aan boord zijn verder nog een geavanceerde camerasysteem met een infrarood- en een dagcamera. De drone kan op één batterijlading 15 minuten in de lucht blijven. Hij heeft in open terrein een bereik van 1500 meter en in de stad zo’n 500 meter

Stadsdrone

Waar bijvoorbeeld de Switchblades bedoeld zijn voor de open vlakte en aanstormende infanterie en tanks is de Firefly gespecialiseerd in bebouwd terrein; steden en dorpen dus. Volgens Rafael kunnen soldaten die een stad binnen trekken de drone vooruit sturen om bijvoorbeeld snipers in gebouwen op te sporen en met de explosieve lading aan boord uit te schakelen. “Firefly is ontworpen voor de infanteriesoldaat die in bebouwde gebieden vecht waar het overzicht beperkt is en de vijand in dekking ligt.”

Uw cookieinstellingen laten het tonen van deze content niet toe. De volgende cookies zijn nodig: Marketing. Wijzig uw instellingen om deze content te zien.

De drone kan door één persoon worden bediend en volgens de producent is dat heel eenvoudig te leren. De Amerikanen zijn nu de testgegevens aan het analyseren en bepalen op basis daarvan of ze tot aankoop overgaan.

Specs

Hoogte 40 centimeter Doorsnede 8 centimeter Gewicht totaal systeem 15 kilo Gewicht drone 3 kilo Lading 350 gram omnidirectionele fragmentatiegranaat Bereik 500 meter (stedelijk) tot 1000 meter (open) Vliegduur inclusief explosieve lading 15 minuten Vliegduur explosieve lading vervangen door extra batterij 30 minuten

Bronnen: Breaking Defense, Rafael

Beeld: Rafael