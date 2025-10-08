Nieuw toetsenbord geïnspireerd op draaitelefoon

De typemachine mag dan meer dan anderhalve eeuw oud zijn, het toetsenbord leeft voort. En soms krijgt dat klassieke ontwerp een verrassende draai.

In 1866 ontwierp Christopher Latham Sholes, een krantenuitgever uit Wisconsin, een automatisch apparaat om coupons en kaartjes te nummeren — een klus die tot dan toe met de hand werd gedaan. Toen Sholes zijn uitvinding liet zien aan mede-uitvinder Carlos Glidden, kwam deze met een idee: wat nu als we ook een apparaat maken die letters drukt?

Het resultaat: de eerste commercieel succesvolle typemachine — met een QWERTY-indeling die we vandaag de dag nog steeds gebruiken op onze laptops, tablets en smartphones. Toch zoeken creatieve geesten altijd naar vernieuwing van het toetsenbord. Zo ook Google Japan, dat nu met een heel herkenbaar concept op de proppen is gekomen.

Pulskiezen

In plaats van toetsen heeft het Gboard Dial Version-toetsenbord een reeks cijfers, letters en functies die zijn gerangschikt onder negen draaischijven van verschillende groottes — zelfs één die speciaal is bedoeld voor de ENTER-toets. Om een teken in te tikken, steek je simpelweg je vinger in het juiste gaatje en draai je de knop door tot het einde. Zodra je loslaat, draait hij vanzelf terug. Net als bij de draaitelefoons van vroeger.

Bij deze telefoons werd gebruikgemaakt van de techniek pulskiezen: een veermechanisme liet de schijf terugdraaien waarbij elektrische pulsen werden opgewekt. De telefooncentrale las deze vervolgens uit. De Gboard Dial, zoals Google Japan zijn nieuwe speeltje heeft genoemd, vervangt dat systeem door moderne sensoren die elke draaibeweging vertalen naar digitale signalen. Deze komen via een USB-verbinding bij je computer terecht.

DIY-toetsenbord

Gboard Dial is niet het eerste alternatief voor het gebruikelijke toetsenbord dat Google Japan bedenkt. Eerder hebben ze een exemplaar in de stijl van een Yunomi-theekop ontworpen, evenals een toetsenbord met een lengte van 1.65 meter.

Net als deze varianten brengt Google Japan ook dit draaitoetsenbord niet op de markt. Maar je kunt er wel zelf eentje maken. Google heeft het ontwerp open source gedeeld, en alle bestanden die je nodig hebt om er zelf één te bouwen zijn te vinden op GitHub.

