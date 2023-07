De nieuwste innovaties rondom zonne-energie

[ADVERTORIAL]

Zonnepanelen zijn al jaren een hit, maar vooral sinds de prijzen van energie sterk zijn gestegen, nam hun populariteit enorm toe. De producenten hebben niet stilgezeten en er komen op het gebied van zonne-energie steeds meer bijzondere ontwikkelingen bij. Wij zetten de meest noemenswaardige voor je op een rijtje.

Auto’s op zonne-energie

Meerdere automerken zijn op dit moment bezig met het ontwikkelen van elektrische auto’s die gedeeltelijk worden opgeladen door zonne-energie. Dit wordt mogelijk door het plaatsen van zonnepanelen op het dak van de auto. Op dit moment is de efficiëntie van de panelen nog niet groot genoeg om de batterijen tijdens het rijden gevuld te houdenDe laadpalen blijven nog wel even nodig, maar de ontwikkelingen gaan snel. Dus wie weet…

The Tower of Power

Een opvallende naam voor een opvallend idee: The Tower of Power is een Duits concept dat genoeg groene stroom kan leveren voor maar liefst 200.000 gezinnen. Hiervoor wordt in de Australische outback een energie-opwekkende toren van maar liefst een kilometer hoog gebouwd. De toren maakt gebruik van handige en duurzame technieken. De werking is even eenvoudig als briljant. In de toren stijgt de warme lucht omhoog en dat gaat zo hard dat de luchtstroom maar liefst 31 turbines aan kan drijven.

PERC-zonnepanelen

Passivated Emitter Rear Cell (ook wel PERC genoemd) is een nieuwe techniek waarmee zonnepanelen beter presteren, ook bij minder licht. Je krijgt dus ook op bewolkte en regenachtige dagen een hogere opbrengst. PERC werkt zo goed doordat de hele achterkant van het zonnepaneel stroom geleidt. De elektronen worden niet meer zoals vanouds door draadjes afgevoerd, maar via het achterscherm van het zonnepaneel. Dit betekent dat er uiteindelijk minder stroom verloren gaat dan bij het oude proces.

Als je meer zonne-energie omzet dan je verbruikt, kun je die terugleveren. Daar krijg je vergoeding voor, maar hoe hoog die is, verschilt per leverancier. Wil je de best mogelijke deal? Kijk dan op Energie vergelijken. Je krijgt hiermee een goed overzicht van de kosten en opbrengsten bij verschillende energieleveranciers.

Zonneramen

Geen fan van zonnepanelen, of heb je er simpelweg geen plek voor op je dak? Dan zijn zonneramen misschien wel iets voor jou. Dit zijn glasplaten met geïntegreerde zonnepanelen die je dus kunt gebruiken voor je woning. De doorzichtigheid van het glas wordt er nauwelijks door beïnvloed, want de zonnecellen worden in de randen van het raam aangebracht. Het is een redelijk goedkope en onopvallende manier om zelf energie op te wekken.

Veelbelovende ideeën

Met al deze nieuwe ontwikkelingen wordt het steeds eenvoudiger om grootschalig milieuvriendelijke energie op te wekken. Op deze manier zorgen we voor onze toekomst én de planeet!