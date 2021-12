’s Werelds grootste windpark levert eerste stroom

Groot-Brittannië, ’s werelds grootste producent van offshore-windenergie, zet nog een tandje bij.

Nederland wekt met windturbines op zee al aardig wat energie op en er zijn flinke ambities voor de toekomst. Dit jaar werd er offshore 2,5 gigawatt opgewekt. In 2023 moet dat minimaal 4,5 GW aan vermogen zijn en in 2030 11 GW. Dat is dan 8,5 procent van alle energie in Nederland en 40 procent van het huidige elektriciteitsverbruik. Aan de andere kant van het Kanaal leven dit soort ambities ook, en daar wordt misschien nog wel harder aan de weg getimmerd. Het nieuwste offshore windpark Hornsea 2, op 89 kilometer van de Engelse oostkust, heeft de eerste stroom geleverd.

Giga-gigawatts

Zoals de naam al doet vermoeden is er ook een Hornsea 1. Dat park bestaat uit maar liefst 174 windturbines en levert met 1,2 GW stroom voor maar liefst ruim een miljoen Britse huishoudens. Hornsea 2, dat nu is opgestart en volgend jaar volledig operationeel moet zijn, bestaat uit 165 Siemens’ Gamesa 8-MW-turbines die samen nog eens 1,32 GW gaan leveren. Daarmee vormen beide windfarms (gebouwd door het Deense bedrijf Ørsted) samen ’s werelds grootste offshore windpark.

Alles op de wind

Op dit moment heeft het VK ruim 11.000 windturbines met een totale geïnstalleerde capaciteit van meer dan 24,3 gigawatt, waarvan 10,4 gigawatt offshore. Daarmee is het al ’s wereld grootste producent van windenergie. En de capaciteit moet de komende jaren flink worden uitgebreid. Premier Boris Johnson beloofde namelijk dat zijn land tegen het eind van het decennium voldoende offshore windenergie gaat opwekken om alle Britse huishoudens van stroom te voorzien.

In de planning staan onder meer nog Hornsea 3 (goed voor 2 miljoen huishoudens) en zelfs Hornsea 4. Alle projecten samen moeten ertoe bijdragen dat Groot-Brittannië tegen 2050 netto nul procent CO2-uitstoot.

Bronnen: Ørsted, New Atlas

Beeld: Ørsted