Picture perfect: graafmachine of spin?

Om je werkweek goed te starten, elke maandag een tof wetenschappelijk of technisch beeld op onze site. Deze keer: lopende graafmachines.

Graven op een steile of gladde helling? Geen probleem voor deze ‘lopende’ graafmachines. Met oneindig veel bewegingsmogelijkheden kunnen ze zelfs in de ruige Zwitserse Alpen hun werk doen.

De bijna spinachtige graafmonsters hebben poten die in- en uitschuiven, omhoog en omlaag bewegen en dankzij mechanische heup-, knie- en enkelgewrichten elke kant op kunnen draaien. Stalen klauwen geven extra stabiliteit en de arm met graafbak heeft genoeg kracht om twee keer het gewicht van de machine omhoog te duwen.

Al die geavanceerde bewegingen maken de werktuigen geschikt voor terreinen die voor andere graafmachines onbereikbaar of gevaarlijk zijn, daardoor zijn ze wel intens ingewikkeld om te besturen.

Beeld: Menzi

Vriend wordt rivaal

Lopende graafmachines zijn overigens niet nieuw. In 1966 bouwde de Liechtensteinse uitvinder en ondernemer Josef Kaiser al zijn eerste prototype in de fabriek van zijn Zwitserse vriend Ernst Menzi. Maar die vriendschap was snel over. Menzi, ook een uitvinder en ondernemer, verkocht kort daarna namelijk een vergelijkbaar apparaat en claimde dat als zijn eigen idee. Sindsdien verkopen Kaiser en Menzi allebei hun eigen graafmachines.

In het filmpje hieronder zie je de indrukwekkende gravers in actie.

Openingsbeeld: Kaiser