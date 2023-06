Picture Perfect: grillige grot

Om je werkweek goed te starten, elke maandag een tof wetenschappelijk of technisch beeld op onze site. Deze keer: een asymmetrische fusiereactor.

Ooit hopen we een deel van onze energie op te kunnen wekken met kernfusie: een vorm van kernenergie waarbij het niet draait om het splijten van zware atoomkernen, maar om het samensmelten van lichte. De meeste aandacht gaat daarbij uit naar ITER, de internationale mega-reactor die momenteel verrijst in het zuiden van Frankrijk.

Maar er zijn meer dan honderd experimentele fusiereactoren, verspreid over de hele wereld. Een heel bijzonder exemplaar is Wendelstein 7-X, in het Duitse Greifswald. Veel minder symmetrisch dan de meeste van zijn concurrenten, want het ontwerp komt uit de koker van een supercomputer, die feitelijk als opdracht had: ‘Bedenk de ideale kernfusiereactor, maakt niet uit hoe hij eruitziet.’ En dan krijg je dus een machine die aan de binnenkant niet oogt als een strakke hightech-faciliteit, maar als een grillige grot, bekleed met roestvrij stalen platen.

Deze SHOT staat ook in KIJK 4/2023.

Beeld: Luca Zanier