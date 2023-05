Picture Perfect: doffere dreunen

Om je werkweek goed te starten, elke maandag een tof wetenschappelijk of technisch beeld op onze site. Deze keer: een bellengordijn.

De vraag naar windmolenparken op zee wordt steeds groter. Het installeren van zulke windturbines heeft best wat voeten in de aarde – of beter gezegd: in de zeebodem. Niet alleen moet er flink geheid worden om 80 meter lange pijlers de grond in te drijven; het lawaai dat dit heiwerk met zich meebrengt, moet ook goed gedempt worden om zeedieren geen gehoorschade te bezorgen. Op deze foto kun je een van die geluiddempende manieren goed zien: de bellenschermen.

Bellenbarrières

Het installatieschip Svanen van Van Oord leverde een grote bijdrage aan meerdere projecten in de Duitse Baltische Zee, waaronder het Arkona-windturbinepark. Van Oord zette daarbij meerdere technieken in om geluidsoverlast zoveel mogelijk te beperken. Ten eerste de bellenschermen, die je duidelijk kunt zien. Twee ‘bellenblaasapparaten’ zijn tijdelijk op de zeebodem geplaatst. Ze laten luchtbellen vrij die als een scherm naar het zeeoppervlak drijven. Op die manier ontstaan er twee barrières rondom het installatieschip, die de akoestische schokgolven breken en zo het geluid dempen.

Daarnaast gebruikte de Svanen nog het FaunaGuard-systeem om zeedieren verder van geluidsoverlast te beschermen. Dat laatste is een soort afschriksysteem dat speciale geluidssignalen uitzendt die specifiek bedoeld zijn voor bruinvissen, om ze veilig en tijdelijk uit het gebied te houden waar geheid gaat worden. Volgens Van Oord liet het systeem ook al uitstekende resultaten zien bij eerdere windprojecten op zee, zoals het Gemini Windpark ten noorden van de Waddeneilanden.

Bronnen: Van Oord

Beeld: Van Oord