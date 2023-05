Picture Perfect: in een baan voor de maan

Om je werkweek goed te starten, elke maandag een tof wetenschappelijk of technisch beeld op onze site. Deze keer: een vliegtuig dat voor de maan langs scheert.

Voormalig Truckstar– en KIJK-redacteur Korneel Luth woont sinds 2017 in Canada. Onlangs wist hij deze prachtige plaat te schieten. Of we deze foto een toevals- of gelukstreffer kunnen noemen? Volgens Luth zeker wel. “Er moest uiteindelijk heel wat bij elkaar komen op één moment. Het kostte mij meer dan een jaar en talloze pogingen om dit shot te pakken te krijgen.”

Je denkt misschien dat een treffer als deze geen geluk of toeval hoeft te zijn. Want als de maan te zien is, en er vliegt een vliegtuig, is er altijd wel ergens een plek waar je het vliegtuig langs de maan ziet scheren. Toch blijkt het niet zo eenvoudig. Luth: “Ten eerste moet de maan goed zichtbaar zijn. In de avond geldt dat voor een maan in de wassende fase. Ten tweede is een heldere lucht natuurlijk een vereiste. Daarnaast moet je een camera in de aanslag hebben en tenslotte is er ook nog een vliegtuig nodig.”

Dat toestel bleek er op 29 april 2023 te zijn. Het steeg op vanuit Sofia in Bulgarije met als bestemming de luchthaven Dulles nabij Washington DC in de Verenigde Staten. Het gaat om een Boeing 767-300ER van de Amerikaanse luchtvaartmaatschappij Omni Air International. “Met het toestel op mijn Flightradar24-app zette ik buiten mijn camera en statief klaar in de hoop om exact dit moment voor de lens te krijgen.”

“Vervolgens heb ik scherp gesteld op de maan, en die gedurende een kwartiertje in beeld gehouden totdat om 18:19 uur de Boeing 767 achter de bomen naast mijn huis tevoorschijn kwam. Tot mijn verbazing vloog het vervolgens in een rechte lijn richting de maan, ‘and the rest is history’, zoals ze het hier zo mooi zeggen in het Engels.”

Beeld: Korneel Luth