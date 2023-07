Picture Perfect: in bochten wringen

Om je werkweek goed te starten, elke maandag een tof wetenschappelijk of technisch beeld op onze site. Deze keer: transport van een windturbine.

Maak kennis met de V236-15MW. Eind vorig jaar is het eerste prototype van deze nieuwe offshore windturbine gebouwd op het Østerild nationaal testveld in West-Jutland, Denemarken. Aangezien het 280 meter hoge gevaarte van het Deense bedrijf Vestas in de zee wordt geplaatst, staat de fabriek aan de kust. Zo kunnen de onderdelen direct op een boot worden geladen als ze af zijn.

Het testveld bevindt zich echter een eindje van de kust vandaan, en het is dan ook een logistieke uitdaging om de gigantische onderdelen daarnaartoe te vervoeren. Wegen moeten worden afgesloten, hectometerpaaltjes weggehaald en heggen gesnoeid. Deze foto, waarop een van de 115,5 meter lange rotorbladen langs een rotonde wordt gemanoeuvreerd, zet de uitdaging treffend neer.

Deze SHOT staat ook in KIJK 5/2023.

Beeld: Copyright 2022 Vestas Wind Systems A/S