Picture Perfect: vliegen in spiegelbeeld

Terwijl ze net niet de geluidsbarrière doorbreken, scheren deze twee F-16 Fighting Falcons vlak langs elkaar. Fotojournalist Breanna Klemm wist precies op het juiste moment een foto te maken van de acrobatische manoeuvre waardoor het bijna lijkt alsof de ene F16 het spiegelbeeld is van de andere.

De twaalf leden van het demonstratieteam Thunderbirds van de US Air Force laten geregeld over de hele wereld hun vliegkunsten zien. En op 12 en 13 augustus was New York aan de beurt tijdens de Rochester Air Show.

Deze stunt, de calypso pass, is een favoriet onder de toeschouwers. Bij deze manoeuvre vliegt altijd hetzelfde toestel ondersteboven: nummer 5. Deze F-16 vliegt zelfs zo vaak met zijn rug naar de grond toe dat zijn nummer ondersteboven is geschilderd, zodat het voor toeschouwers rechtop staat.

Zo ziet de calypso pass eruit op video:



Beeld: USAF/Staff Sgt. Breanna Klemm