Raggen met de Shadow Six Typhoon

Een Amerikaans bedrijf heeft een nogal duur, maar vooral formidabel nieuw speeltje gebouwd.

De vakanties zijn begonnen en wat is er dan leuker om in een of ander buitenland dan even los te gaan op een jetski. Die zijn er uiteraard in soorten en maten, maar in Florida kun je sinds kort kiezen voor een jetski on steroids: de Shadow Six Typhoon.

Krankzinnig

Het bedrijf Shadow Six Racing pakte een Polaris RZR Utility Task Vehicle (UTV); een soort quad waarbij je niet achter, maar naast elkaar kunt zitten. De carrosserie van die UTV plaatsten ze op twee krachtige Yamaha jetski’s en zo werd de Typhoon geboren: een krankzinnig apparaat dat de Amerikaanse bouwers een Aquatic Utility Vehicle noemen. Je kunt het ding hier in actie zien.

In de jetski’s die als romp dienen, zitten twee 1.8-liter Yamaha GP1800R SVHO motoren, goed voor 250 pk (186,5 kW) per stuk. Mocht je nou denken dat je power tekort komt, dan is er nog een upgrade mogelijk in de vorm van een zogenoemde Riva Racing performance kit. Daarmee zou de topsnelheid van de Typhoon van 110 km/u naar zo’n 130 km/u worden gebracht.

Gepimpt prijsje

Kost dat dan? Nou, de gepimpte versie van de Shadow Six Typhoon kost 250.399 dollar, dus met de huidige, voor ons nogal ongunstige dollarkoers ook zoiets in euro’s. Misschien nog even wachten op het vakantiegeld?

Bronnen: Shadow Six, New Atlas

Beeld: Shadow Six