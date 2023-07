Sensor op postpakket waarschuwt voor beschadigingen

Zwitserse onderzoekers ontwikkelden een goedkope, milieuvriendelijke sticker die precies in de gaten houdt waar een zending allemaal aan wordt blootgesteld.

Misschien ken je het wel. Je bestelt een iets van een van de Ali’s en er zit een deuk in het pakje. Ergens tijdens de lange reis vanuit China is er iets misgegaan. Dat kan natuurlijk met allerlei goederen gebeuren en vooral als het spullen zijn die kwetsbaar zijn of slecht tegen hitte kunnen, kan dat vervelende gevolgen hebben. En dus bedachten wetenschappers aan het Zwitserse Empa onderzoeksinstituut een veelzijdige sensor die je precies vertelt waaraan de goederen tijdens de reis zijn blootgesteld.

Vlindervleugels

Om zulke sensors op grote schaal in te kunnen zetten, moeten ze uiteraard goedkoop zijn en bij voorkeur ook biologisch afbreekbaar. Dat kregen de onderzoekers onder leiding van Gustav Nyström voor elkaar door de stof hydroxypropylcellulose (HPC) als basis te gebruiken.

De sticker bestaat uit zeven elektrisch geleidende segmenten die van kleur veranderen als er een spanning op wordt gezet.

Als HPC mengt met water, vormt het vloeibare kristallen. Net als bij vlindervleugels ‘splitsen’ die het (witte) daglicht in spectrale kleuren en reflecteren alleen bepaalde golflengtes. Door nu een kleine hoeveelheid koolstofnanobuisjes toe te voegen, werd de elektrische geleidbaarheid verhoogd.

3D-printen

Als de sensors op een bepaalde plek worden blootgesteld aan een te hoge temperatuur of druk wordt er een piezo-elektrisch stroompje gegenereerd dat, afhankelijk van het voltage, de HPC een bepaalde kleur geeft. En zo kun je dus precies zien waar het pakketje schade op heeft gelopen. Handig aan dit materiaal is bovendien dat het in grote hoeveelheden te 3D-printen is.

Dus als Ali, Bol, de Koele Blauwe of Amazon je over een tijdje een pakket stuurt met zo’n kleurige sticker, weet je waar die voor is.

