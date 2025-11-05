Toyota ontwikkelt een robotstoel die loopt en trappen beklimt – is dit de nieuwe rolstoel?

Een rolstoel is handig, totdat je een trap op moet. De wandelende robotstoel Walk Me van Toyota moet dat probleem oplossen.

We kennen Toyota vooral als autogigant, maar het Japanse bedrijf doet ook veel onderzoek naar robotica. Tijdens de Japan Mobility Show 2025 presenteerde het naast auto’s onder andere ook de Walk Me: een robotstoel die kan wandelen en trappen beklimmen. De Walk Me is ontworpen voor mensen met beperkte mobiliteit en rolstoelgebruikers.

Geiten en krabben

Rolstoelen geven mensen die slecht of niet kunnen lopen een hoop bewegingsvrijheid, maar lang niet alle plekken zijn even geschikt voor de wielen van een rolstoel, zoals zand, rotsen en trappen. De Walk Me van Toyota pakt die problemen aan.

De robotstoel heeft vier poten die afzonderlijk van elkaar kunnen bewegen, waardoor hij de gebruikers over oneven terrein vervoert, de trap op brengt of in een auto helpt klimmen. TechEBlog schrijft dat de gemotoriseerde poten zijn geïnspireerd op de manier waarop geiten en krabben lopen.

Walk Me kan zichzelf opvouwen

Gewichtssensoren zorgen ervoor dat de gebruiker te allen tijden rechtop blijft zitten, zelfs als de stoel een steile helling of trap beklimt. Camera’s en LiDAR-sensoren voorkomen dat de Walk Me tegen personen of objecten aanbotst.

De armleuningen hebben kleine handgrepen waarmee gebruikers de stoel kunnen besturen, maar hij reageert ook op stemcommando’s, zoals ‘keuken’ of ‘sneller’. Een klein scherm op de armleuning toont belangrijke informatie, zoals de batterijduur en de afgelegde afstand. Opladen doe je simpelweg door een stekker in het stopcontact te steken.

Handig is ook dat de Walk Me zichzelf kan opvouwen. Met een druk op de knop trekken de poten zich in en buigen de ‘knieën’, waardoor de stoel binnen dertig seconden een compacter formaat aanneemt, zodat je hem bijvoorbeeld in de kofferbak van een auto kunt leggen.

Prototype

De Walk Me is voorlopig nog een prototype en Toyota heeft nog niet bekendgemaakt of en wanneer het de robotstoel op de markt gaat brengen. Maar het bedrijf is in ieder geval druk bezig met apparaten die mensen met mobiliteitsbeperkingen moeten helpen. Tijdens de Japan Mobility Show 2025 presenteerde het bijvoorbeeld ook de Boost Me, een soort Segway met stoel waarmee rolstoelgebruikers moeten kunnen tennissen en basketballen, en de Challenge Me, een gemotoriseerde rolstoel met dikke banden die over ruig terrein kan crossen.

Bronnen: TechEBlog, Interesting Engineering

Beelden: Toyota