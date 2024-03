Ultra-efficiënte JetZero mag de lucht in

Door de jaren heen zijn er al heel wat ideeën voor een blended wing body airliner voorbij gekomen. Een nieuw, veelbelovend ontwerp mag nu worden getest.

Bij een blended wing body-vliegtuig (BWB) lopen de vleugels en de romp als het ware in elkaar over, waardoor er veel meer ruimte in de romp is. En dat idee is niet nieuw. De Rus Nikolas Wojevodski zette in de vroege jaren twintig van de vorige eeuw al wat schetsen op papier. De Britse vliegtuigbouwer Westland werkte die met de Dreadnought uit tot een echt toestel dat tijdens de eerste vlucht op 9 mei 1924 nogal dramatisch crashte. Tijdens WOII borrelde het idee weer op in de vorm van de Britse Miles M.26, de Amerikaanse McDonnell XP-67 (foto) en de Canadese Burnelli CBY-3 Loadmaster.

De Amerikaanse McDonnell XP-67, een blended wing body vliegtuig.

Lees ook:

Opschalen

Zo volgden er allerlei andere matig succesvolle interpretaties van Wojevodski’s BWB-passagiersvliegtuigen door grote namen als NASA, Boeing, Airbus en Lockheed. Nu is er dus de nogal fraai ogende blended wing demonstrator van JetZero. En die heeft net toestemming gekregen van de Amerikaanse luchtvaartautoriteit FAA om met een schaalmodel (spanwijdte 7 meter, dus 12,5 procent van het uiteindelijke formaat) testvluchten uit te mogen voeren.

Uitdagingen

Dat er nog geen BWB-passagiersvliegtuigen rondvliegen, komt doordat er wat belangrijke nadelen zijn. Door de enorme romp passen er weliswaar meer passagiers in, maar het op druk houden ervan is ook een stuk moelijker dan bij een normale, buisvormige romp. Bovendien zorgt dat grotere aantal mensen aan boord er ook voor dat de uitgangen voor de meesten wat verder weg zitten en dus in een noodgeval lastiger te bereiken zijn. De toestellen zijn verder zwaarder dan conventionele airliners, het ontwerp is minder eenvoudig op te schalen naar grotere modellen en ze hebben ook een forsere spanwijdte (wat op sommige vliegvelden problemen kan geven).



Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken." De inhoud op deze pagina wordt momenteel geblokkeerd om jouw cookie-keuzes te respecteren. Klik hier om jouw cookie-voorkeuren aan te passen en de inhoud te bekijken. Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken."

Toch lijken de voordelen het ontwerp weer een boost te geven. JetZero belooft bijvoorbeeld dat het brandstofverbruik maar liefst de helft lager is dan bij vergelijkbare passagiersvliegtuigen. Voeg daar nog de optie van een elektrische aandrijving of waterstofmotoren aan toe en zo’n BWB-passagiersvliegtuig wordt al een stuk aantrekkelijker.

JetZero hoopt de eerste in 2030 af te kunnen leveren en heeft bij de Amerikaanse luchtmacht een contract voor de bouw van een prototype militair vrachtvliegtuig in 2027.

Render van JetZero’s BWB voor de Amerikaanse luchtmacht. Beeld: US Air Force.

Bronnen: JetZero, New Atlas

Beeld: JetZero, Boeing, USAF