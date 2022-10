US Army maakt zich op voor de toekomst

Het Amerikaanse leger presenteert zijn visie op hoe het in 2030 tegen grote vijanden op moet kunnen nemen.

We kunnen wel stellen dat het vooral in Europa, maar ook daarbuiten, behoorlijk rommelt. Een nieuwe Koude Oorlog en de nucleaire dreigingen zijn weer helemaal terug. En dat heeft ook zeker invloed gehad op de toekomstvisie die het Amerikaanse leger deze week presenteerde.

Want, zo meldt de US Army in een wel heel lange zin: “Nu het leger de conflicten in Irak en Afghanistan achter zich laat en zich opnieuw richt op de groeiende uitdaging van China en de acute dreiging van Rusland, geven legerleiders vorm aan de belangrijkste reorganisatie en technische innovatie sinds het einde van de Koude Oorlog – om ervoor te zorgen dat onze tegenstanders ons niet kunnen overtreffen of voorbijstreven op traditionele slagvelden of de nieuwe grenzen van de ruimte en cyberspace. De wereld verandert en het leger verandert mee.”

De grote verschuiving

Om die ambitie waar te maken, moet het leger zich naar eigen zeggen op een paar belangrijke kernpunten richten. Natuurlijk moeten er wapens komen die verder kunnen schieten en meer schade aan kunnen richten, wil men betere bescherming tegen drones, raketten, vliegtuigen, en elektronische oorlogvoering. Tot zover niet echt veel nieuws. Maar er gaat ook tactisch gezien het een en ander veranderen en dat is wel een grote verschuiving.

Tijdens de Koude Oorlog draaide het optreden van de Amerikaanse grondtroepen op de doctrine van de Big Five: tanks, gepantserde voertuigen, gevechtshelikopters en raketafweersystemen om de enorme strijdkrachten van het Warschaupact te kunnen bevechten.

Dat veranderde na het uiteenvallen van de Sovjet-Unie. In de strijd tegen het terrorisme volgden twee decennia waarin relatief kleine legeronderdelen (brigades van ongeveer 4000 soldaten geleid door een kolonel) in en uit Irak of Afghanistan rouleren. Maar nu, door conflicten in het Midden-Oosten en de opkomende dreigingen van Rusland en China, verschuift de focus toch weer naar grotere formaties.

Die moeten meer dan ooit zo lang mogelijk onzichtbaar blijven om de vijand vervolgens met de inzet van ‘zeer dodelijke eenheden’ vanuit allerlei locaties aan te vallen op een door de Amerikanen gekozen plaats en tijdstip. Daarvoor is in de visie voor 2030 een nog veel nauwere integratie nodig. Niet alleen met de luchtmacht en zeestrijdkrachten, maar ook met bondgenoten. En daarin zullen ook systemen in de ruimte, maar ook in cyberspace een belangrijke rol krijgen.

Lasers

In de plannen meldt het Amerikaanse leger: “We zullen snellere, beter beschermde gevechtsvoertuigen bouwen, waaronder onbemande robotsystemen die meer vuurkracht kunnen leveren. We gaan nieuwe raketten inzetten die zich met hypersonische snelheid kunnen voortbewegen en die zo traditionele luchtverdedigingssystemen kunnen ontwijken. En, we zullen het potentieel van hoogenergetische lasers en microwave-wapens inzetten voor mobiele luchtverdedigingssystemen die op korte afstand opereren.”

Kortom, als dit de ambitie wordt, wordt de Amerikaanse defensiebegroting de komende jaren niet naar beneden bijgesteld. Ze hebben voor een deel van dat geld alvast een mooi overzicht laten maken. Wat zouden Xi en Poetin van de plannen vinden?

Bronnen: US Army, New Atlas

Beeld: US Army