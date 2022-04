Van kernramp naar zonnepanelen

Na de ‘meltdown’ in Fukushima wilden de Japanners van kernenergie af. Het resultaat is zelfs op satellietbeelden te zien.

Elf jaar geleden werd Japan getroffen door een hevige aardbeving. Vlak daarna ontstond een enorme tsunami die op sommige plekken wel 15 meter hoog was. Niet alleen verloren duizenden mensen hun leven, de vloedgolf richtte ook enorme schade aan bij de kernreactor van Fukushima. Wat volgde was een kernramp, waarvan de ravage tot op de dag van vandaag nog zichtbaar is.

Voor 2011 werd een kwart van alle energie in het land opgewekt door kerncentrales. Na de ramp zette Japan echter in op zonnepanelen en windturbines. En dat is goed te zien op nieuwe satellietbeelden.

Energietransitie

De lokale regering streeft ernaar om in het jaar 2040 volledig op groene energie te draaien. Hoewel het nog lang niet zover is, hebben de Japanners in de afgelopen elf jaar al veel vooruitgang geboekt. In 2020 was 43 procent van Fukushima’s energieconsumptie groen, terwijl dat volgens The Japan Times nog maar 24 procent was in 2011.

Op de meest recente foto’s, gemaakt door de NASA Landsat 8-satelliet, is dit ook goed te zien. Zo staat het landschap inmiddels vol met zonnepanelen, terwijl er elf jaar geleden haast geen zonnecel te vinden was:

Satellietbeeld van Fukushima op 13 april 2014, drie jaar na de kernramp

Satellietbeeld van Fukushima op 31 maart 2021 met veel meer zonnepanelen

Bronnen: Gizmodo

Beeld: NASA, Pixabay/Mingo123