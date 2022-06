Verschillende soorten NFT’s in Habbo

Het meer dan 20 jaar oude Habbo blijft innoveren; binnenkort kun je NFT’s van externe aanbieders in het spel gebruiken.

NFT’s, kort voor non-fungible token, zijn populair. Zo’n digitaal certificaat toont aan dat jij de eigenaar bent van een digitaal product. Van liedjes en video’s tot afbeeldingen en zelfs Twitterberichten; alles kan tegenwoordig worden verkocht als NFT. Wie de NFT aanschaft, wordt eigenaar van het digitale product in kwestie. Dat is best bijzonder, want eigenaarschap over digitale producten is verre van vanzelfsprekend.

Steeds meer merken, zoals Lamborghini, Adidas en de National Basketball Association (NBA) van de Verenigde Staten hebben NFT’s. Maar nu houdt zelfs het 22 jaar oude onlinespel Habbo zich ermee bezig.

Hoewel het spel niet meer zo populair is als tien jaar geleden, toen er maandelijks meer dan vijf miljoen gamers inlogden, is Habbo Hotel nog springlevend. Tegenwoordig surfen er wereldwijd zo’n 600.000 mensen per maand naar de site, die inmiddels in handen is van het Nederlandse bedrijf Azerion. In de game heb je een avatar en een eigen hotelkamer. Je kunt deze avatar en kamer aankleden hoe je dat zelf wil en bijvoorbeeld afspreken en chatten met andere spelers.

Sinds afgelopen herfst kunnen spelers in het spel Habbo-NFT’s kopen. Deze NFT’s zijn in de game te gebruiken als avatar. Ze zijn gemaakt door het bedrijf zelf en gaan gemiddeld voor zo’n 200 euro over de digitale toonbank. Maar de duurste is voor een verbluffende 30 Ethereum, een van de belangrijkste cryptovaluta, verkocht. Dat is omgerekend ruim 30.000 euro.

Cyberkongz en Metaverse HQ

Het experiment is dus wel geslaagd te noemen. Afgelopen weekend heeft Azerion aangekondigd een volgende grote stap te nemen; je kunt binnenkort NFT’s van externe aanbieders CyberKongz en Metaverse HQ in het spel gebruiken.

Gamers kunnen zo in het spel unieke verzamelobjecten bij elkaar brengen, zoals kleding of meubilair waar ze hun kamer mee kunnen versieren. Daarnaast gaat Habbo een speciale kamer maken, waar alleen mensen met zo’n exclusieve NFT binnen mogen komen. De makers van het spel hopen dat het in de toekomst mogelijk zal zijn om tussen verschillende games objecten uit te wisselen. NFT’s kunnen helpen die droom uit te laten komen, denken ze.

