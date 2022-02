Vliegtuig met ‘haaienhuid’ stoot minder uit

Ingenieurs maken vliegtuigen zuiniger met een zelfklevend vel dat lijkt op haaienhuid.

Onderzoekers van de luchtvaartmaatschappij Lufthansa en het Duitse chemieconcern BASF halen hun inspiratie overal vandaan. In een poging om de luchtvaart zuiniger te maken hebben ze zelfklevende vliezen ontwikkeld die vliegtuigen een ruwe haaienhuid geven. De laag, AeroShark, zou het brandstofverbruik flink kunnen verminderen.

Huid vol tanden

Het meest gevreesde roofdier van de oceaan heeft niet alleen rijen scherpe messen in zijn bek, maar ook een huid bedekt met honderdduizenden scherpe schubben, zogeheten dentikels. Die bestaan uit een tandholte, tandbeen en glazuur. (Onze tanden zijn dan ook ontstaan uit dentikels van zeedieren die zo’n 400 miljoen jaar geleden leefden.)

De minuscule huidtanden breken de oppervlaktespanning van het water. Met andere woorden, de schubjes zorgen ervoor dat het water minder goed aan de haai blijft kleven. Dat verlaagt de weerstand, waardoor hij tijdens het zwemmen minder energie verbruikt. En wat werkt in hydrodynamica, vertaalt zich vaak goed naar aerodynamica.

Het AeroShark-team ontwikkelde daarom voor de luchtmaatschappijen Lufthansa en Swiss een zelfklevende folie met miljoenen prismavormige ribbels van elk zo’n 50 micrometer, ongeveer zo dik als een haar. Swiss heeft berekend dat een Boeing 777 bedekt met 950 vierkante meter aan haaienhuid ongeveer 138 liter minder brandstof per uur verbruikt. AeroShark is al getest op een Boeing 747-400, die meer dan 1500 vlieguren met zijn nieuwe vel heeft gemaakt.

Vliegvel

Swiss is van plan om AeroShark op alle twaalf Boeing 777’s te plakken. Dit zou naar eigen zeggen zo’n 4800 ton vliegtuigbrandstof per jaar besparen, wat de CO 2 -uitstoot met ongeveer 15.200 ton vermindert. Lufthansa gaat de haaienhuid op zijn gehele vrachtvloot aanbrengen. Dat zijn dan nog eens tien Boeing 777’s die 3700 ton minder vliegtuigbrandstof verbruiken.

Toch valt er nog veel werk te verrichten. Gemiddeld jassen alle vliegtuigen ter wereld er per jaar zo’n 905 miljoen ton aan kerosine doorheen. Dus alleen met de haaienhuid komen we niet heelhuids uit de klimaatcrisis.

Bronnen: Lufthansa, New Atlas, National Geographic

Beeld: Lufthansa