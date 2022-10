Voetbalcomputer ziet zwakke plekken in verdediging

Na de digitale scheidsrechter is er nu ook een digitale voetbalanalist. Argentijnse natuurkundigen schreven een computerprogramma dat aan de hand van beelden van de wedstrijd uitrekent hoe sterk de verdediging van een voetbalteam is.

Kan een computer leren voetballen? Argentijnse onderzoekers presenteren in het wetenschapsblad Physical Review E een nieuwe doorbraak op dat gebied. Hun algoritme bepaalt op basis van videobeelden hoe sterk de verdediging van een team is. Daar blijk je niet voor naar samenwerking in een team te hoeven kijken, maar naar de afstanden tussen tegenspelers. Het is voor het eerst dat er zo naar relaties tussen tegenspelers wordt gekeken, schrijven de onderzoekers.

Zones

Onderzoeksleider Andrés Chacoma (Universidad Nacional de Córdoba) is een specialist in complexe systemen. Hij werkt al jaren aan computeranalyses van voetbalwedstrijden. Met zijn nieuwste onderzoek wilden hij en zijn collega’s erachter komen of een computer kan zien hoe effectief de verdediging van een team is.

Dit plaatje laat zien waar een van de 22 spelers in Chacoma’s onderzoek (gemarkeerd met een ster) zich tijdens de wedstrijd bevindt. De andere spelers staan in het centrum van hun spelzone. © Chacoma et al., Physical Review E

In het profvoetbal verdedigen spelers bepaalde zones op het veld. Elke tegenstander die met de bal aan de voet zo’n zone in komt krijgt de verdediger van dienst op bezoek. Chacoma en zijn collega’s leerden een computer aan de hand van camerabeelden van drie wedstrijden om de afstanden tussen verdedigers en hun dichtstbijzijnde tegenstanders op tien centimeter nauwkeurig te turven. Dat leverde een continu veranderend beeld op van kleine en grotere netwerken van spelers die dicht op hun tegenstander zitten. “Hoe hechter die netwerken, hoe sterker de verdediging en hoe flexibeler die in kan spelen op tegenstanders”, zegt Chacoma.

Links tussen aanvallers en verdedigers in drie verschillende spelsituaties. Van links naar rechts: een speler in beweging met de bal, een open veld, en stevige verdediging rond een vrije trap. © Chacoma et al., Physical Review E

Robocoach

Een computer die als een soort tv-commentator aangeeft welk team de hechtste verdediging had in een wedstrijd is volgens Chacoma nog maar de eerste stap richting een echte robocoach om trainers te vertellen waar hun team en zelfs individuele spelers tekort komen. “Met het huidige algoritme lukt dat nog niet, maar we werken aan een opvolger die de zwakke plekken in een verdediging op kan sporen.” Voor wie al tijdens de wedstrijd wil weten waar de gaten vallen, zit er voorlopig niks anders op dan zelf kijken en commentaar geven.

Bron: Physical Review E

Beeld: Skynesher/Getty Images