Wordt het grootste vliegtuig ter wereld toch herbouwd?

Volgens de algemeen directeur van Antonov Airlines wordt op een geheime locatie aan een ‘nieuwe’ Antonov 225 gebouwd.

Toen we ongeveer een jaar geleden aan onze Vroeger en Nu-special werkten, waarin onder meer de Antonov 225 Mrija (droom) een rol speelt, wisten we nog niet hoe dramatisch het met het grootste vliegtuig ter wereld zou aflopen. Toen de Russen Oekraïne binnenvielen, bombardeerden ze in februari van dit jaar onder meer het vliegveld Hostomel bij Kyiv en daarbij raakte de An-225 zwaar beschadigd. Toch heeft de Oekraïense vliegtuigfabrikant Antonov plannen om de droom nieuw leven in te blazen.

Lees ook:

Shuttle taxi

De oorspronkelijke Antonov 225 werd ontwikkeld om het Russische ruimteveer Boeran van de fabriek naar het lanceerplatform te kunnen verplaatsen. Net als dat met spaceshuttles door twee voor dat doel omgebouwde Boeing 747’s werd gedaan. De Mrija werd met een leeggewicht van 285 ton en een lengte van 84 meter het grootste vrachtvliegtuig ter wereld.

Ooit werden er twee An-225’s besteld, maar na het uiteenvallen van de Sovjet-Unie in 1991 verdween het enige afgebouwde exemplaar in de mottenballen. Daar bleef het totdat Antonov Airlines, specialist in zwaar vervoer door de lucht, besloot dat het nog een zwaarder toestel nodig had dan de Antonov 124-100’s en AN-12’s waar tot dan toe mee gevlogen werd. De 225 werd afgestoft, met nieuwe motoren behangen en wat verbouwd voor allerlei soorten zware vracht.

30 procent klaar

Maar in de Antonov-fabriek lagen ook nog een onafgebouwde romp en een stel vleugels van een tweede toestel. Eerder dit jaar ging het gerucht dat de vliegtuigbouwer van plan was om daar, met wat onbeschadigde onderdelen van de gebombardeerde Antonov, weer een compleet toestel van te maken. Dat leek niet haalbaar, betaalbaar of zinvol. Maar Ievgen Gavrylov, waarnemend algemeen directeur van Antonov Airlines, liet tijdens de opening van een Antonov-tentoonstelling in Leipzig weten dat zijn bedrijf dat toch gewoon gaat doen. Sterker nog, 30 procent van het toestel zou al voltooid zijn.

Geheime plek

In een interview met het Duitse blad Bild zegt Gavrylov: “Het werk aan de machine vindt plaats op een geheime plek. De nooit voltooide tweede An-225 wordt aangevuld met delen van de gebombardeerde machine en nieuwe onderdelen.” De waarnemend directeur denkt dat de totale kosten – door anderen geschat op ergens tussen de 800 miljoen en 3 miljard euro – slechts 500 miljoen euro zullen bedragen.

Bronnen: Bild, Luchtvaartnieuws

Beeld: Alexey Furman, Getty Images, Antonov, Ralf Manteufel, Mark Steven, CC BY SA 3.0

Specs Antonov An-225

Lengte: 84 meter

Spanwijdte: 88,4 meter

Vleugeloppervlak: 905 vierkante meter

Hoogte: 18,1 meter

Motoren: 6

Stuwkracht per motor: 229 kN

Totale stuwkracht: 1374 kN

Bereik: 4500 kilometer

Kruissnelheid: 956 km/u

Max. startgewicht: 600.000 kilo

Laadvermogen: 250.000 kilo