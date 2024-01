Wordt de legendarische SR-71 Blackbird onttroond?

Een jong Amerikaans bedrijf wil een 48 jaar oud snelheidsrecord op naam zetten en gaat daar vier vliegtuigen voor bouwen.

Je zou verwachten dat het snelheidsrecord voor straalvliegtuigen nog niet zo heel lang staat. In de luchtvaart is de afgelopen tientallen jaren flink geïnnoveerd, dus daar was vast wel een toestel bij dat het record scherper heeft gesteld. Toch?

Toch niet. Het record staat al sinds 1976 op naam van de SR-71 Blackbird, een Amerikaans spionagetoestel waarvan er 32 werden gebouwd. Het toestel was ontwikkeld om hard en hoog – buiten bereik van vijandelijke jagers en luchtafweerraketten – over de Sovjet-Unie te vliegen en foto- en filmopnamen te maken van militair gezien interessante plekken. Op 28 juli zette piloten Eldon W. Joersz en George T. Morgan Jr. het record met zo’n SR-71 op 3529,6 kilometer per uur. Maar een Amerikaans bedrijf vindt het hoog tijd om de Blackbird van de troon te stoten.

Luchthappers

Even voor alle duidelijkheid; het gaat dus om het record voor vliegtuigen met een ‘luchtademende’ straalmotor. Anders kom je in de categorie raketvliegtuigen en dat record staat sinds 3 oktober 1967 met een top van 7274 km/u op naam van William J. Knight in een North American X-15.

The Quarterhorse Mark 0. Beeld: Hermeus.

Kwartpaard Mk 0

Het bedrijf dat een gooi naar de prijzen doet is Hermeus met de Quarterhorse Mark 0 (foto hierboven). En met dat prototype zijn net de eerste grondtests uitgevoerd. De Mk 0 is pas het begin. Hermeus meldt: “Mk 0 is het eerste van vier vliegtuigen in het Quarterhorse-programma, dat zal uitmonden in een voertuig dat het all-time luchtsnelheidsrecord van de SR-71 kan overtreffen. De complexiteit van elk vliegtuig neemt geleidelijk toe, waardoor Hermeus de programmarisico’s over meerdere voertuigen kan verdelen en het leerproces kan versnellen.”

De Amerikaanse vliegtuigbouwer Hermeus heeft ook plannen voor een hypersoon passagiersvliegtuig met een topsnelheid van Mach 5, oftewel 6125 kilometer per uur. Beeld: Hermeus.

De vleugelloze Quarterhorse Mk 0 werd binnen zes maanden ontworpen en gebouwd. En volgens Hermeus werden de eerste grondtests in 37 dagen voltooid. Het ging daarbij onder meer om het op afstand bediend taxiën en het testen van de radioverbindingen.



Nu die fase is afgerond, kan de blik vol worden gericht op de bouw van de Mark 1, die later dit jaar ook daadwerkelijk moet gaan vliegen. Uiteraard is het snelheidsrecord niet het enige doel. Hermeus zal de opgedane kennis gebruiken voor de ontwikkeling van andere supersone vliegtuigen.

