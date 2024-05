YouTubers bouwen eigen stillsuit

Twee technici hebben gepoogd het vochtrecyclende pak, een stillsuit, uit het boek en de film Dune na te maken. Bekijk het filmpje.

In Frank Herbert’s (inmiddels verfilmde) sciencefiction-boeken Dune uit 1965 trotseren de hoofdrolspelers het woestijnlandschap van planeet Arrakis. Hiertoe dragen ze een zogenoemd stillsuit, een pak dat het vocht dat hun lichaam verlaat opvangt en met behulp van een filter recyclet. Hierdoor zou maar zo’n 0,4 van het water verloren gaan.

Het concept is fictie, maar dat heeft de heren van het YouTube-kanaal Hacksmith Industries er niet van weerhouden om hun eigen stillsuit te maken – in één dag. En met behulp van simpele technologie komen ze toch een aardig eindje.

Nekklem

In het boek legt planetoloog Liet Kynes de werking van het pak als volgt uit aan hertog Leto Atreiades. “Het is eigenlijk een micro-sandwich, een heel efficiënt filter- en warmtewisselingssysteem. De huid-contact-laag is poreus. Transpiratie gaat erdoorheen, waardoor het lichaam afkoelt. De volgende twee lagen bevatten warmtewisselingsdraden en zoutprecipitatoren; zout wordt teruggewonnen. Bewegingen van het lichaam, zoals ademhalen, zorgen voor de pompwerking.”

De planetoloog vervolgt: “Teruggewonnen water circuleert naar opvangzakjes die via een buis met de klem in je nek zijn verbonden. (Met deze klem kunnen de hoofdrolspelers het water gebruiken als drinkwater – red.) Urine en ontlasting worden verwerkt in de dijbeenpads. In de open woestijn draag je dit filter over je gezicht, deze buis in de neusgaten met deze plugs om een goede pasvorm te garanderen. Adem in door het mondfilter, uit door de neusbuis.”

Koeler

Eerst even een teleurstelling: de YouTubers laten de recycling van urine en ontlasting achterwege. Met hun pak beperken ze zich tot twee lichaamsvloeistoffen: zweet en het vocht dat de drager uitademt.

De thermo-elektrische koeler condenseert uitgeademde lucht, het vocht wordt opgevangen in een fles. Beeld: Hacksmith.

De heren gebruiken een thermo-elektrische koeler in de stillsuit, een klein gerasterd apparaat dat bijvoorbeeld een computer afkoelt door een stroompje door twee verschillende metaalsoorten te laten lopen. Door deze koeler wordt een koud oppervlak binnenin het pak gecreëerd; zweet condenseert hier en druppelt in een fles met filter. Een masker zorgt er bovendien voor dat het de warme en vochtige, uitgeademde lucht ook in het pak condenseert.

En inderdaad: met het pak weten de YouTubers het vocht om te zetten in – zoals één van de mannen concludeert – water dat te zuipen is. Niet genoeg om te overleven in een woestijn, maar toch. Bekijk het filmpje hier:



Bronnen: New Atlas, Futurism

Openingsbeeld: Hacksmith